यरुशलम में फ्रांसीसी नन पर हमला: स्पेन ने कड़ी निंदा की, दोषियों को सजा देने की मांग

स्पेन के विदेश मंत्रालय ने यरुशलम में एक फ्रांसीसी कैथोलिक नन पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की है। इजरायल से उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने यरुशलम में एक फ्रांसीसी कैथोलिक नन पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके न्याय के कटघरे में लाने की मांग की है। मंत्रालय ने इजरायल से उपासना स्थलों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और यरुशलम में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। स्पेन िश विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि स्पेन सरकार यरुशलम में एक फ्रांसीसी कैथोलिक नन पर हुए गंभीर हमले की कड़ी निंदा करती है। स्पेन पीड़ित के प्रति अपनी पूर्ण एकजुटता व्यक्त करता है और उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसे कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि इजरायल को सभी धर्मों के लोगों की उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देनी चाहिए, यरुशलम में स्थापित यथास्थिति का सम्मान करना चाहिए और भविष्य में ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। इस घटना की निंदा इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी की है, जिसे उन्होंने एक शर्मनाक कृत्य बताया है। यह घटना यरुशलम के माउंट सियोन क्षेत्र में हुई है, जो यहूदी धर्म के अनुयायियों के लिए राजा डेविड की कब्र के रूप में एक पवित्र स्थल है और सिनेकल के पास स्थित है, जिसे ईसाई धर्म के लोग अंतिम भोज के आयोजन स्थल के रूप में मानते हैं। वायरल हुए वीडियो फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सड़क पर शांतिपूर्वक चल रही नन के पीछे से दौड़कर आता है और उसे अचानक धक्का दे देता है। धक्का लगने के कारण नन जमीन पर गिर जाती हैं, लेकिन सौभाग्य से उनका सिर पास में बने सीमेंट के ब्लॉक से टकराने से बच जाता है। हमला वर पहले तो धक्का देकर वहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वापस लौटता है और जमीन पर गिरी हुई नन को बेरहमी से लात मारना शुरू कर देता है। इस दौरान, मौके पर मौजूद कुछ राहगीरों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और नन को बचाने के लिए आगे आए। नन के चेहरे पर मामूली खरोंचें आई हैं, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं। इजरायल ी पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस घटना में शामिल 36 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और मामले की गहन जांच कर रही है। यरुशलम में स्थित फ्रेंच स्कूल ऑफ बाइबिल एंड आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के निदेशक फादर ओलिवियर पोक्विलन ने बताया कि पीड़ित नन स्कूल में एक शोधकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुखद और निंदनीय बताया और कहा कि यह धार्मिक सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के मूल्यों पर एक गंभीर हमला है। फादर पोक्विलन ने उम्मीद जताई कि इजरायल ी अधिकारी इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे और दोषियों को कड़ी सजा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना यरुशलम में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता पैदा कर दी है, और कई देशों ने इसकी निंदा की है और इजरायल से इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। यह घटना एक बार फिर यरुशलम में व्याप्त तनाव और धार्मिक कट्टरता की समस्या को उजागर करती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि यरुशलम में शांति और सद्भाव बनाए रखा जा सके.

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने यरुशलम में एक फ्रांसीसी कैथोलिक नन पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके न्याय के कटघरे में लाने की मांग की है। मंत्रालय ने इजरायल से उपासना स्थलों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और यरुशलम में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। स्पेनिश विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि स्पेन सरकार यरुशलम में एक फ्रांसीसी कैथोलिक नन पर हुए गंभीर हमले की कड़ी निंदा करती है। स्पेन पीड़ित के प्रति अपनी पूर्ण एकजुटता व्यक्त करता है और उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसे कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि इजरायल को सभी धर्मों के लोगों की उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देनी चाहिए, यरुशलम में स्थापित यथास्थिति का सम्मान करना चाहिए और भविष्य में ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। इस घटना की निंदा इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी की है, जिसे उन्होंने एक शर्मनाक कृत्य बताया है। यह घटना यरुशलम के माउंट सियोन क्षेत्र में हुई है, जो यहूदी धर्म के अनुयायियों के लिए राजा डेविड की कब्र के रूप में एक पवित्र स्थल है और सिनेकल के पास स्थित है, जिसे ईसाई धर्म के लोग अंतिम भोज के आयोजन स्थल के रूप में मानते हैं। वायरल हुए वीडियो फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सड़क पर शांतिपूर्वक चल रही नन के पीछे से दौड़कर आता है और उसे अचानक धक्का दे देता है। धक्का लगने के कारण नन जमीन पर गिर जाती हैं, लेकिन सौभाग्य से उनका सिर पास में बने सीमेंट के ब्लॉक से टकराने से बच जाता है। हमलावर पहले तो धक्का देकर वहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वापस लौटता है और जमीन पर गिरी हुई नन को बेरहमी से लात मारना शुरू कर देता है। इस दौरान, मौके पर मौजूद कुछ राहगीरों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और नन को बचाने के लिए आगे आए। नन के चेहरे पर मामूली खरोंचें आई हैं, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं। इजरायली पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस घटना में शामिल 36 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और मामले की गहन जांच कर रही है। यरुशलम में स्थित फ्रेंच स्कूल ऑफ बाइबिल एंड आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के निदेशक फादर ओलिवियर पोक्विलन ने बताया कि पीड़ित नन स्कूल में एक शोधकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुखद और निंदनीय बताया और कहा कि यह धार्मिक सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के मूल्यों पर एक गंभीर हमला है। फादर पोक्विलन ने उम्मीद जताई कि इजरायली अधिकारी इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे और दोषियों को कड़ी सजा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना यरुशलम में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और सभी धर्मों के लोगों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता पैदा कर दी है, और कई देशों ने इसकी निंदा की है और इजरायल से इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। यह घटना एक बार फिर यरुशलम में व्याप्त तनाव और धार्मिक कट्टरता की समस्या को उजागर करती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि यरुशलम में शांति और सद्भाव बनाए रखा जा सके





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