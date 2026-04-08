यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप पर जमाया कब्जा, रिजवी को पछाड़ा

आईपीएल 2026 में यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ नाबाद 77 रन बनाए, जबकि समीर रिजवी को पीछे छोड़ा। अन्य खिलाड़ियों में हेनरिक क्लासेन, वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा भी ऑरेंज कैप की दौड़ में शामिल हैं।

आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप की दौड़ रोमांचक मोड़ पर पहुँच गई है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस प्रतिष्ठित टोपी पर कब्जा जमा लिया है। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 13वें मैच में नाबाद 77 रनों की तूफानी पारी खेल ी, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यह पारी उनके शानदार फॉर्म का प्रमाण है, जिसने उन्हें ऑरेंज कैप धारकों की सूची में सबसे आगे ला दिया है। इस मैच में यशस्वी के साथ-साथ उनके युवा साथी वैभव सूर्यवंशी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की,

और वह भी ऑरेंज कैप की दौड़ में शामिल हो गए हैं।\यशस्वी जायसवाल ने ऑरेंज कैप की रेस में दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अब तक 2 मैचों में 160 रन बनाए थे। हालांकि, समीर रिजवी के पास गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले मैच में वापसी करने और ऑरेंज कैप पर दोबारा कब्जा करने का मौका है। ऑरेंज कैप की दौड़ में सिर्फ यशस्वी और समीर ही नहीं, बल्कि कई अन्य शानदार बल्लेबाज भी शामिल हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन 145 रन बनाकर तीसरे स्थान पर हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी 122 रन के साथ चौथे और मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा 118 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं। यह प्रतिस्पर्धा इस सीजन में बल्लेबाजों के बीच एक कड़ी टक्कर का संकेत देती है, जिससे हर मैच और भी रोमांचक हो गया है। आईपीएल 2026 में, हर टीम और हर खिलाड़ी ऑरेंज कैप जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, और यह देखने में दिलचस्प होगा कि कौन अंत तक इस पर अपना कब्जा बनाए रखता है।\ऑरेंज कैप की दौड़ न केवल शीर्ष बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन को दर्शाती है, बल्कि यह टीम की सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी ने राजस्थान रॉयल्स को एक मजबूत शुरुआत दिलाई है, जिससे टीम को टूर्नामेंट में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस बीच, अन्य खिलाड़ियों की लगातार प्रतिस्पर्धा और अच्छा प्रदर्शन उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। इस सीजन में शीर्ष 10 बल्लेबाजों में शामिल खिलाड़ियों की सूची में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं, जो आईपीएल के हर मैच को एक रोमांचक मुकाबला बना रहे हैं। टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन-कौन खिलाड़ी ऑरेंज कैप की रेस में शामिल होते हैं और अंततः कौन इस प्रतिष्ठित सम्मान को जीतता है। सभी टीमों के प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, जो आईपीएल 2026 को और भी यादगार बना रहा है





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