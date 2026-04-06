यस बैंक: प्रशांत कुमार का कार्यकाल समाप्त, विनय टोंसे बने नए MD & CEO

यस बैंक ने प्रशांत कुमार के स्थान पर विनय टोंसे को नया MD & CEO नियुक्त किया है। टोंसे SBI से आए हैं और 5 अप्रैल 2029 तक पद पर रहेंगे। बैंक ने इस बदलाव के बारे में जानकारी दी है और आगे की योजनाएं साझा की हैं।

नई दिल्ली। यस बैंक ने एक नियामक फाइलिंग के माध्यम से घोषणा की है कि प्रशांत कुमार का प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्यकाल 5 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गया है, और उन्होंने अपने पद और बैंक के निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया है। 6 अप्रैल 2026 से विनय मुरलीधर टोंसे ने यस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ (Yes Bank New MD & CEO ) का पदभार ग्रहण कर लिया है। उनका कार्यकाल 5 अप्रैल 2029 तक रहेगा, जिसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की कुछ शर्तों

का पालन करना आवश्यक होगा। बैंक ने इस बात की पुष्टि की है कि टोंसे को किसी भी नियामक प्राधिकरण ने निदेशक का पद संभालने से नहीं रोका है। विनय टोंसे, जो नवंबर 2023 से नवंबर 2025 तक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में प्रबंध निदेशक (एमडी) - रिटेल बिजनेस और ऑपरेशंस के पद पर थे, को अब यस बैंक की कमान सौंपी गई है। इस भूमिका में, उन्होंने एसबीआई के पूरे घरेलू नेटवर्क का नेतृत्व किया, जिसमें लगभग 23,000 शाखाएँ, लगभग 2,33,426 कर्मचारी और नवंबर 2025 तक 76 लाख करोड़ रुपये का व्यवसाय शामिल था। टोंसे ने सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बैंगलोर से बी.कॉम और बैंगलोर विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। टोंसे ने 1988 में एसबीआई में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने भारत और विदेश दोनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और विभिन्न व्यावसायिक कार्यों का नेतृत्व किया है। उनके पास कॉर्पोरेट ऋण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी संचालन, इक्विटी पोर्टफोलियो प्रबंधन, खुदरा बैंकिंग, प्रशिक्षण, कृषि और ग्रामीण बैंकिंग सहित बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक अनुभव है।\प्रशांत कुमार को मार्च 2020 में यस बैंक के पुनर्गठन के बाद बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 2022 में उन्हें अगले तीन वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में, बैंक ने एक नई ऊर्जा, नई पूंजी और एक नए सिरे से निर्मित संगठन के रूप में पुनरुत्थान की यात्रा शुरू की। मार्च 2020 में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को ₹5,050 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया। उन पर DHFL जैसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को अत्यधिक जोखिम वाले ऋण स्वीकृत करने के बदले रिश्वत लेने का आरोप था। इन कंपनियों ने ऋण चुकाने में चूक की, जिससे बैंक में नकदी का संकट पैदा हो गया और आरबीआई को बैंक पर रोक लगानी पड़ी। उस समय बैंक की स्थिति गंभीर थी, और उसी समय प्रशांत कुमार को बैंक का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। यस बैंक में शामिल होने से पहले, वह भारत के सबसे बड़े बैंक, एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने एसबीआई में विभिन्न पदों पर कार्य किया और उन्हें ऋण से लेकर मानव संसाधन तक, कई अलग-अलग क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। बैंक में बदलाव की इस प्रक्रिया के दौरान, यस बैंक ने खुद को स्थिर करने और वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें पूंजी जुटाना, परिसंपत्तियों का प्रबंधन और संचालन को सुव्यवस्थित करना शामिल था। विनय टोंसे के नेतृत्व में बैंक के सामने बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने, ग्राहक आधार का विस्तार करने और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने की चुनौती होगी।\इस बदलाव के साथ, यस बैंक एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जिसमें विनय टोंसे के अनुभव और विशेषज्ञता से बैंक के विकास और सफलता को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। टोंसे के पास एसबीआई में काम करने का लंबा और विविध अनुभव है, जो उन्हें यस बैंक को आगे ले जाने में मदद करेगा। बैंक के सामने एक बड़ी चुनौती अपने शेयरधारकों का विश्वास बनाए रखना और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना है। इसके अतिरिक्त, बैंक को बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलती बाजार स्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। नई रणनीति के तहत, यस बैंक को ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने, अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने और नई तकनीकों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। टोंसे के नेतृत्व में, बैंक को न केवल मुनाफे में वृद्धि करने बल्कि एक मजबूत और टिकाऊ वित्तीय संस्थान बनाने का प्रयास करना होगा जो अपने हितधारकों के लिए मूल्य उत्पन्न कर सके। इस बदलाव से बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों को उम्मीदें हैं। सभी को उम्मीद है कि नए नेतृत्व में बैंक सफलता की ओर अग्रसर होगा और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगा। यस बैंक ने एक सुदृढ़ योजना के साथ इस संक्रमण को प्रबंधित करने की प्रतिबद्धता दिखाई है, जो स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है





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