यात्रियों की आवाजाही में आवमान होर्मुज स्ट्रेट से हुई, प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के साथ रक्षा और वाणिज्य उठाए मुद्दे

श्री नरेन्द्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री राब जेटेन ने होर्मुज स्ट्रेट से स्वतंत्र नौवहन और वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन का आह्वान किया है। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को महोर्मुज स्ट्रेट में स्वतंत्र नौवहन का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन रवाना होते समय अपनी पोस्ट में भारत-नीदरलैंड्स संबंधों को नई गति प्रदान करने की बात कही।
भारत और नीदरलैंड्स की दोटूक- होर्मुज स्ट्रेट से बेरोकटोक हो जहाजों की आवाजाही प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री राब जेटेन ने होर्मुज स्ट्रेट से स्वतंत्र नौवहन का आह्वान किया है। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को महोर्मुज स्ट्रेट में स्वतंत्र नौवहन का आह्वान किया है।डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री राब जेटेन ने होर्मुज स्ट्रेट से स्वतंत्र नौवहन और वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन का आह्वान किया है। उन्होंने किसी भी तरह के प्रतिबंधों का विरोध किया और इस मामले में की जा रही पहलों के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर आधारित संवाद व कूटनीति के जरिये यूक्रेन में व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन जारी रहने पर सहमति जताई। मोदी ने स्वीडन रवाना होते समय अपनी पोस्ट में कहा, ‘मेरी यात्रा ने भारत-नीदरलैंड्स संबंधों को नई गति प्रदान की है। अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने से लेकर जल संसाधन , सेमीकंडक्टर, नवाचार, रक्षा , स्थिरता और गतिशीलता में सहयोग का विस्तार करने तक हमने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी खाका तैयार किया है।’ दोनों नेताओं ने हरित हाइड्रोजन के विकास पर भारत-नीदरलैंड्स रोडमैप की भी शुरुआत की। मॉडियों और डिजिटल डेस्क के मुताबिक, दोनों नेताओं ने रक्षा उपकरणों, रक्षा प्रणालियों, कलपुर्जों और अन्य प्रमुख क्षमताओं का संयुक्त निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं संयुक्त उद्यमों की स्थापना के जरिये एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने पर भी सहमति व्यक्त की है.
भारत और नीदरलैंड्स की दोटूक- होर्मुज स्ट्रेट से बेरोकटोक हो जहाजों की आवाजाही प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री राब जेटेन ने होर्मुज स्ट्रेट से स्वतंत्र नौवहन का आह्वान किया है। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को महोर्मुज स्ट्रेट में स्वतंत्र नौवहन का आह्वान किया है।डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री राब जेटेन ने होर्मुज स्ट्रेट से स्वतंत्र नौवहन और वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन का आह्वान किया है। उन्होंने किसी भी तरह के प्रतिबंधों का विरोध किया और इस मामले में की जा रही पहलों के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर आधारित संवाद व कूटनीति के जरिये यूक्रेन में व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन जारी रहने पर सहमति जताई। मोदी ने स्वीडन रवाना होते समय अपनी पोस्ट में कहा, ‘मेरी यात्रा ने भारत-नीदरलैंड्स संबंधों को नई गति प्रदान की है। अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने से लेकर जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, नवाचार, रक्षा, स्थिरता और गतिशीलता में सहयोग का विस्तार करने तक हमने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी खाका तैयार किया है।’ दोनों नेताओं ने हरित हाइड्रोजन के विकास पर भारत-नीदरलैंड्स रोडमैप की भी शुरुआत की। मॉडियों और डिजिटल डेस्क के मुताबिक, दोनों नेताओं ने रक्षा उपकरणों, रक्षा प्रणालियों, कलपुर्जों और अन्य प्रमुख क्षमताओं का संयुक्त निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं संयुक्त उद्यमों की स्थापना के जरिये एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने पर भी सहमति व्यक्त की है
नई दिल्ली रक्षा रक्षा उपकरण जल संसाधन हरे हाइड्रोजन