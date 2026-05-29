युद्धविराम विस्तार की उम्मीद से रुपया 14 पैसे मजबूत, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम के विस्तार और होर्मुज जलडमरूमध्य में यातायात की शुरुआत के आश्वासन से कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगीं, जिससे रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ। अग्रणी रिपोर्टरों के अनुसार दोनों देशों ने वर्तमान युद्धविराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी से पहले इसे अस्तित्व में लाना जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक की रक्षात्मक हस्तक्षेपों के बावजूद रुपया कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से पूरी तरह विकसित हो रहा है।

आज रुपया कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण 14 पैसे मजबूत होकर खुला। यह नरमी अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम विस्तार और होर्मुज जलडमरूमध्य में यातायाकच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपये को सहारा।लगातार गिरावट की मार झेल चुका रुपया अब तेजी दिखा रहा है। 29 मई को आज कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद रुपया 14 पैसे मजबूत होकर खुला। दरअसल, कच्चे तेल में यह नरमी उन खबरों के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान ने युद्धविराम बढ़ाने और होर्मुज जलडमरूमध्य में यातायात की अनुमति देने पर सहमति जताई है। हालांकि, इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। पश्चिम एशिया में इस पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद कच्चा तेल गिरा तो रुपये को सहारा मिला। पिछले सत्र में 95.

69 पर बंद होने के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले 95.55 पर कारोबार कर रहा था। होर्मुज स्ट्रेट से यातायात फिर से शुरू होने की उम्मीद के चलते ब्रेंट क्रूड गिरावट के साथ 92.24 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से रुपये में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हस्तक्षेप से रुपये को तेज़ी से गिरने से रोका जा सका है। खबरों के मुताबिक, अमेरिका और ईरान ट्रंप की मंजूरी के अधीन मौजूदा युद्धविराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश संभावित शांति समझौते की बारीकियों पर काम कर रहे हैं, इसलिए सावधानी बरती जा रही है। रॉयटर्स ने बताया कि इस समझौते से युद्धविराम 60 दिनों के लिए और बढ़ जाएगा और वार्ताकारों द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे कठिन मुद्दों पर बातचीत जारी रहने के दौरान रणनीतिक जलमार्ग से यातायात सुचारू रूप से चलता रहेगा





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