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युद्धविराम के बाद लेबनान में लौटते लोग, इजरायल में मिश्रित प्रतिक्रिया

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युद्धविराम के बाद लेबनान में लौटते लोग, इजरायल में मिश्रित प्रतिक्रिया
लेबनानइजरायलहिजबुल्ला
📆17-04-2026 21:11:00
📰Dainik Jagran
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दस दिनों के युद्धविराम के लागू होने के बाद, दक्षिणी लेबनान के हजारों विस्थापित परिवार अपने घरों को लौट रहे हैं, जबकि उत्तरी इजरायल के निवासियों को रॉकेट हमलों से राहत मिली है। हालांकि, युद्धविराम की अवधि और इसके प्रभाव को लेकर दोनों ओर निराशा और चिंताएं भी जताई जा रही हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स, बेरुत। हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के कारण हजारों लेबनान ी परिवार अपने घरों से विस्थापित होने को मजबूर हुए थे। शुक्रवार को, दस दिवसीय युद्धविराम के लागू होने के साथ ही, इन परिवारों के अपने गृहनगरों की ओर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। हजारों की संख्या में लोग दक्षिणी लेबनान जाने वाले मुख्य राजमार्ग पर उमड़ पड़े, अपने बिछड़े परिवारों से मिलने और खंडहर बन चुके अपने घरों को फिर से बसाने की उम्मीद लिए। यह युद्धविराम उत्तरी इजरायल के उन निवासियों के लिए भी एक बड़ी

राहत लेकर आया है, जो पिछले सात हफ्तों से हिजबुल्ला द्वारा दागे जा रहे रॉकेट हमलों के साये में जी रहे थे। युद्धविराम लागू होने के बाद से इजरायल में अब तक किसी भी रॉकेट हमले की कोई सूचना नहीं मिली है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में जीवन सामान्य होने की आशा जगी है। हालांकि, युद्धविराम को लेकर सीमा के दोनों ओर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। इजरायल में, स्थानीय अधिकारियों और कुछ निवासियों ने हिजबुल्ला को सैन्य रूप से पूरी तरह से निष्क्रिय किए जाने से पहले युद्धविराम की घोषणा की आलोचना की। उनका मानना था कि यह समझौता हिजबुल्ला को अपनी सैन्य क्षमता को फिर से संगठित करने का अवसर दे सकता है। दूसरी ओर, लेबनान से दक्षिण की ओर लौट रहे हजारों लोगों के लिए, युद्धविराम की कम अवधि एक प्रमुख चिंता का विषय थी। वे इस बात से आशंकित थे कि कहीं यह युद्धविराम फिर से न टूट जाए और उन्हें एक बार फिर अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े। इससे पहले, इजरायली सेना और ईरान समर्थित लेबनानी आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला के बीच चल रही भीषण लड़ाई ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को काफी बढ़ा दिया था और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों को खतरे में डाल दिया था। इस संवेदनशील स्थिति के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इजरायल अब लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा और अमेरिका ने उसे ऐसा करने से पूरी तरह रोक दिया है। यह बयान इजरायल और हिजबुल्ला के बीच चल रहे संघर्ष को नियंत्रित करने और क्षेत्र में और अधिक विनाश को रोकने के अमेरिकी इरादे को दर्शाता है। इस युद्धविराम का उद्देश्य दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाना और एक स्थायी समाधान खोजना है, ताकि भविष्य में ऐसे संघर्षों को टाला जा सके। विस्थापित परिवारों की अपने घरों में वापसी और उत्तरी इजरायल में शांति की आहट ने एक उम्मीद की किरण जगाई है, लेकिन युद्धविराम की दीर्घकालिक प्रभावशीलता और इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करना अभी बाकी है। हजारों लोग अपने टूटे हुए घरों को फिर से बनाने और जीवन को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक स्तर पर भी इस युद्धविराम को बनाए रखने और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया लंबी और कठिन होने की उम्मीद है, और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की भी आवश्यकता होगी

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लेबनान इजरायल हिजबुल्ला युद्धविराम विस्थापन

 

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