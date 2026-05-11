युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी, तलाश जारी

चुनार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गंगा पुल से सोमवार पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी होते ही पुल पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुट गई, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। पुलिस के अनुसार गंगा में कूदने वाले युवक की पहचान 19 वर्षीय कृष्णा पुत्र ओमप्रकाश उर्फ बबलू निवासी मिसिरपुरा, कोतवाली चुनार के रूप में हुई है। वह मगरहा स्थित नरोत्तम सिंह पद्म सिंह पीजी कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। कृष्णा अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। उसके पिता मुंबई में रहकर काम करते हैं, जबकि घर पर मां और बड़ी बहन रहती हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंच गए। मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल था। बताया गया कि कृष्णा सोमवार सुबह करीब नौ बजे घर से बाइक लेकर निकला था और चुनार बालूघाट पहुंचा। वहां उसने पहले किसी से मोबाइल फोन पर बातचीत की। इसके बाद बालूघाट स्थित राजकुमार साहनी की चाय की दुकान पर अपना मोबाइल, गमछा और इयरफोन यह कहते हुए रख दिया कि वह एक घंटे में लौट आएगा। वह बाइक भी वहीं छोड़कर गंगा पुल पर पहुंचा और नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से गंगा में खोजबीन शुरू कराई गई। गोताखोर धर्मेंद्र साहनी, बबलू साहनी और रामबाबू हजारा डालकर युवक की तलाश में जुटे रहे। चुनार कोतवाल विजय शंकर सिंह ने बताया कि युवक बाइक से आकर गंगा में कूदा है। मामले की जांच की जा रही है और गोताखोरों की मदद से लगातार तलाश अभियान चलाया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। चुनार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गंगा पुल से सोमवार पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी होते ही पुल पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुट गई, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। पुलिस के अनुसार गंगा में कूदने वाले युवक की पहचान 19 वर्षीय कृष्णा पुत्र ओमप्रकाश उर्फ बबलू निवासी मिसिरपुरा, कोतवाली चुनार के रूप में हुई है। वह मगरहा स्थित नरोत्तम सिंह पद्म सिंह पीजी कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। कृष्णा अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। उसके पिता मुंबई में रहकर काम करते हैं, जबकि घर पर मां और बड़ी बहन रहती हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंच गए। मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल था। बताया गया कि कृष्णा सोमवार सुबह करीब नौ बजे घर से बाइक लेकर निकला था और चुनार बालूघाट पहुंचा। वहां उसने पहले किसी से मोबाइल फोन पर बातचीत की। इसके बाद बालूघाट स्थित राजकुमार साहनी की चाय की दुकान पर अपना मोबाइल, गमछा और इयरफोन यह कहते हुए रख दिया कि वह एक घंटे में लौट आएगा। वह बाइक भी वहीं छोड़कर गंगा पुल पर पहुंचा और नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से गंगा में खोजबीन शुरू कराई गई। गोताखोर धर्मेंद्र साहनी, बबलू साहनी और रामबाबू हजारा डालकर युवक की तलाश में जुटे रहे। चुनार कोतवाल विजय शंकर सिंह ने बताया कि युवक बाइक से आकर गंगा में कूदा है। मामले की जांच की जा रही है और गोताखोरों की मदद से लगातार तलाश अभियान चलाया जा रहा है.

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। चुनार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गंगा पुल से सोमवार पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी होते ही पुल पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुट गई, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। पुलिस के अनुसार गंगा में कूदने वाले युवक की पहचान 19 वर्षीय कृष्णा पुत्र ओमप्रकाश उर्फ बबलू निवासी मिसिरपुरा, कोतवाली चुनार के रूप में हुई है। वह मगरहा स्थित नरोत्तम सिंह पद्म सिंह पीजी कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। कृष्णा अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। उसके पिता मुंबई में रहकर काम करते हैं, जबकि घर पर मां और बड़ी बहन रहती हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंच गए। मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल था। बताया गया कि कृष्णा सोमवार सुबह करीब नौ बजे घर से बाइक लेकर निकला था और चुनार बालूघाट पहुंचा। वहां उसने पहले किसी से मोबाइल फोन पर बातचीत की। इसके बाद बालूघाट स्थित राजकुमार साहनी की चाय की दुकान पर अपना मोबाइल, गमछा और इयरफोन यह कहते हुए रख दिया कि वह एक घंटे में लौट आएगा। वह बाइक भी वहीं छोड़कर गंगा पुल पर पहुंचा और नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से गंगा में खोजबीन शुरू कराई गई। गोताखोर धर्मेंद्र साहनी, बबलू साहनी और रामबाबू हजारा डालकर युवक की तलाश में जुटे रहे। चुनार कोतवाल विजय शंकर सिंह ने बताया कि युवक बाइक से आकर गंगा में कूदा है। मामले की जांच की जा रही है और गोताखोरों की मदद से लगातार तलाश अभियान चलाया जा रहा है





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