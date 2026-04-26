युवराज मेहता की मौत के मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित, पिता हताश

ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बेटे की मौत को आंखों के सामने देखते हुए बेबस पिता राजकुमार मेहता इस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं और भविष्य में दंडात्मक कार्रवाई नहीं होने की चिंता जताई है। सोसायटी के वासियों में भी यह चर्चा है कि जांच रिपोर्ट में केवल छोटे कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए लीपापोती की गई है।

गजेंद्र पांडे, ग्रेटर नोएडा । इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर ऐशपाल सिंह और रिजर्व सब इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा शामिल हैं। इस कार्रवाई की पुष्टि अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने की है। हालांकि, बेटे की मौत को आंखों के सामने देखते हुए बेबस पिता राजकुमार मेहता इस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि वह हताशा में डूबे हैं और भविष्य में किसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होने की चिंता जताई है। सोसायटी के वासियों में भी यह चर्चा है कि जांच रिपोर्ट में केवल छोटे कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए लीपापोती की गई है। 17 जनवरी की रात, नालेज पार्क कोतवाली के क्षेत्र में सेक्टर 150 स्थित बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लाट में भरे पानी में कार समेत युवराज मेहता की मौत हो गई थी। घटना का मुख्य कारण खतरनाक मोड़ पर यातायात से संबंधित संकेतक और बैरिकेडिंग का न होने को माना जा रहा है। महज 70 फीट की दूरी पर पानी में डूब रहे युवराज को बचाने के लिए रस्सी, ट्यूब या स्टीमर जैसे संसाधन नहीं मंगाए गए, जबकि मौके पर दमकल और पुलिस विभाग के 80 कर्मी मौजूद थे। करीब पौने दो घंटे के संघर्ष के बाद राजकुमार मेहता की आंखों के सामने युवराज डूब गए थे। घटना के बाद सोसायटी के वासियों ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया था कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से मोड़ पर सुरक्षा के इंतजाम कराने की मांग की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई शुरू की गई है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस विभाग द्वारा एसआईटी को सौंपी गई रिपोर्ट में इन तीन कर्मियों की लापरवाही दिखाते हुए आरोपित बनाया गया था। उसी के आधार पर एसआईटी ने शासन को जांच रिपोर्ट सौंप कर इनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी थी। हालांकि, अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को नजर अंदाज कर दिया गया है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पर भी चिंता जताई जा रही है। बेटे की मौत को तीन माह से अधिक होने के बावजूद, एसआईटी की जांच रिपोर्ट का सार्वजनिक नहीं किया जाना बेहद चिंताजनक है। मैं हताशा में डूबा हूं, इस बात को लेकर भी चिंतित हूं कि भविष्य में किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा कहना है इंजीनियर युवराज मेहता के पिता राजकुमार मेहता का। उनका कहना है कि पानी में कार समेत डूब रहे बेटे को बचाने में कई स्तर पर लापरवाही बरती गई है। प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम पता चलेंगे और उन पर कार्रवाई होगी। ताकि भविष्य में इस स्तर की लापरवाही से किसी अन्य के बेटे के साथ युवराज जैसी घटना नहीं हो। फिलहाल राजकुमार मेहता अभी लंदन में अपनी बेटी के पास हैं। मोबाइल फोन पर उनके से संपर्क किया गया। उन्होंने जून के अंतिम सप्ताह तक यूरेका सोसायटी स्थित अपने घर आने की बात कही है। इस मामले में सोसायटी के वासियों और युवराज के परिवार के सदस्यों ने यह भी कहा है कि घटना के बाद कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजाम कराने की मांग की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस घटना ने न केवल परिवार को गहरे दर्द में डूबा दिया है, बल्कि सोसायटी के वासियों में भी भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों को अधिक जागरूक और सजाग रहने की आवश्यकता है.

गजेंद्र पांडे, ग्रेटर नोएडा। इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर ऐशपाल सिंह और रिजर्व सब इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा शामिल हैं। इस कार्रवाई की पुष्टि अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने की है। हालांकि, बेटे की मौत को आंखों के सामने देखते हुए बेबस पिता राजकुमार मेहता इस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि वह हताशा में डूबे हैं और भविष्य में किसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होने की चिंता जताई है। सोसायटी के वासियों में भी यह चर्चा है कि जांच रिपोर्ट में केवल छोटे कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए लीपापोती की गई है। 17 जनवरी की रात, नालेज पार्क कोतवाली के क्षेत्र में सेक्टर 150 स्थित बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लाट में भरे पानी में कार समेत युवराज मेहता की मौत हो गई थी। घटना का मुख्य कारण खतरनाक मोड़ पर यातायात से संबंधित संकेतक और बैरिकेडिंग का न होने को माना जा रहा है। महज 70 फीट की दूरी पर पानी में डूब रहे युवराज को बचाने के लिए रस्सी, ट्यूब या स्टीमर जैसे संसाधन नहीं मंगाए गए, जबकि मौके पर दमकल और पुलिस विभाग के 80 कर्मी मौजूद थे। करीब पौने दो घंटे के संघर्ष के बाद राजकुमार मेहता की आंखों के सामने युवराज डूब गए थे। घटना के बाद सोसायटी के वासियों ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया था कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से मोड़ पर सुरक्षा के इंतजाम कराने की मांग की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई शुरू की गई है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस विभाग द्वारा एसआईटी को सौंपी गई रिपोर्ट में इन तीन कर्मियों की लापरवाही दिखाते हुए आरोपित बनाया गया था। उसी के आधार पर एसआईटी ने शासन को जांच रिपोर्ट सौंप कर इनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी थी। हालांकि, अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को नजर अंदाज कर दिया गया है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पर भी चिंता जताई जा रही है। बेटे की मौत को तीन माह से अधिक होने के बावजूद, एसआईटी की जांच रिपोर्ट का सार्वजनिक नहीं किया जाना बेहद चिंताजनक है। मैं हताशा में डूबा हूं, इस बात को लेकर भी चिंतित हूं कि भविष्य में किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा कहना है इंजीनियर युवराज मेहता के पिता राजकुमार मेहता का। उनका कहना है कि पानी में कार समेत डूब रहे बेटे को बचाने में कई स्तर पर लापरवाही बरती गई है। प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम पता चलेंगे और उन पर कार्रवाई होगी। ताकि भविष्य में इस स्तर की लापरवाही से किसी अन्य के बेटे के साथ युवराज जैसी घटना नहीं हो। फिलहाल राजकुमार मेहता अभी लंदन में अपनी बेटी के पास हैं। मोबाइल फोन पर उनके से संपर्क किया गया। उन्होंने जून के अंतिम सप्ताह तक यूरेका सोसायटी स्थित अपने घर आने की बात कही है। इस मामले में सोसायटी के वासियों और युवराज के परिवार के सदस्यों ने यह भी कहा है कि घटना के बाद कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजाम कराने की मांग की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस घटना ने न केवल परिवार को गहरे दर्द में डूबा दिया है, बल्कि सोसायटी के वासियों में भी भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों को अधिक जागरूक और सजाग रहने की आवश्यकता है





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