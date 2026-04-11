युवराज सिंह ने धोनी को बताया अपना पसंदीदा पार्टनर, ललित मोदी से मिली कार पर भी किया खुलासा

युवराज सिंह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में एमएस धोनी को अपना पसंदीदा बल्लेबाजी पार्टनर बताया। उन्होंने 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप में धोनी के साथ खेलने के अनुभव को याद किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ललित मोदी द्वारा मिली कार के बारे में भी खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें फेरारी नहीं, बल्कि बीएमडब्ल्यू एम5 मिली थी।

युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी , दो ऐसे नाम जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए साथ खेल ा और कई ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। 2007 में टी20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा होने के साथ-साथ, इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। युवराज सिंह हमेशा से ही एक आक्रामक बल्लेबाज और बेहतरीन फील्डर के रूप में जाने जाते रहे, जबकि धोनी अपनी कप्तानी और मैच को फिनिश करने की क्षमता के लिए

प्रसिद्ध थे। इन दोनों की जोड़ी मैदान पर हमेशा ही विपक्षी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती रही, और दोनों के बीच की समझदारी ने भारतीय टीम को कई यादगार जीत दिलाई। हाल ही में, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के साथ एक पॉडकास्ट में युवराज सिंह ने अपने पसंदीदा बल्लेबाजी पार्टनर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया। रैपिड-फायर राउंड में, जब युवराज से उनके पसंदीदा साथी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के धोनी का नाम लिया, जो उनके और धोनी के बीच के मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। यह सिर्फ एक क्रिकेट साझेदारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दोस्ती थी जो मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह मजबूत रही।\पॉडकास्ट के दौरान, युवराज सिंह ने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं पर भी बात की। उन्होंने अपने पसंदीदा खेल, फिल्मों और खिलाड़ियों के बारे में कई दिलचस्प बातें साझा कीं। जब उनसे पूछा गया कि उनका पसंदीदा क्रिकेट फॉर्मेट क्या है, तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को चुना, जो क्रिकेट की क्लासिक और सबसे चुनौतीपूर्ण शैली मानी जाती है। अपने सबसे यादगार बल्लेबाजी पार्टनर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। पसंदीदा फिल्म के सवाल पर, उन्होंने 'फोर्ड vs फेरारी' को चुना, जो रेसिंग और प्रतिस्पर्धा पर आधारित एक उत्कृष्ट फिल्म है। पसंदीदा अभिनेताओं में उन्होंने रणबीर कपूर और शाहरुख खान को चुना, जो भारतीय सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार हैं। खेलने के लिए पसंदीदा देश के रूप में उन्होंने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को चुना, जहां क्रिकेट का माहौल हमेशा ही शानदार रहा है। क्रिकेट के अलावा, युवराज सिंह को गोल्फ खेलना पसंद है, और उन्होंने अपने पसंदीदा मैनचेस्टर यूनाइटेड खिलाड़ी के रूप में पहले रूड वैन निस्टलरॉय और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना, और अब ब्रूनो फर्नांडिस को पसंद करते हैं। इन सभी सवालों के जवाबों से युवराज सिंह की पसंद और रुचियों का पता चलता है, जो उन्हें एक बहुमुखी और दिलचस्प व्यक्तित्व बनाता है।\इसके अतिरिक्त, युवराज सिंह ने 2007 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाने के किस्से को भी साझा किया। यह एक ऐसा पल था जिसने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था और युवराज सिंह को रातोंरात स्टार बना दिया था। इस मैच के बाद, सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ी कि ललित मोदी ने उन्हें एक फेरारी कार गिफ्ट की थी। हालांकि, युवराज सिंह ने इस बात का खंडन करते हुए सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि ललित मोदी ने उन्हें फेरारी देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें बीएमडब्ल्यू एम5 कार मिली। युवराज ने स्पष्ट किया कि ललित मोदी ने अपना वादा निभाया, भले ही वह फेरारी नहीं था। यह घटना युवराज सिंह और ललित मोदी के बीच के रिश्ते को दर्शाती है, जो उस समय काफी चर्चा में रहा था। यह भी पता चलता है कि कैसे एक खिलाड़ी की उपलब्धि उसे प्रशंसकों और मीडिया के बीच लोकप्रिय बनाती है, और कैसे छोटी-छोटी बातें भी बड़ी चर्चा का विषय बन जाती हैं। युवराज सिंह का यह किस्सा उनकी जिंदगी के यादगार पलों में से एक है और यह उनके प्रशंसकों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा





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