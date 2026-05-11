युवाओं को सड़क पर मसाले के घोल और पाउडर फेंकाने का ट्रेडिशन

ये तस्वीरें डेनमार्क के सड़कों पर सालों से फेंक दी जाती हैं। कोई भी 25 बरग का होने पर भी अविवाहित है तो उसे धमकी दी जाती है और उन्हें सड़क पर मसाले के घोल या पाउडर से फेंका जा सकता है, साथ ही ये धमकी दी जाती है कि अगर 30 साल तक भी शादी नहीं की तो यह और भी बदतर होगा

इंटरनेट पर एक अनोखे ट्रेडिशन से जुड़े कुछ AI और वास्तविक तस्वीरें या वीडियो आपको दिख जाएंगे। इसमें युवा लड़के या लड़कियां सड़क किनारे पोल से बंधे होते हैं और आसपास खड़े युवक-युवतियां उनपर मसाले के घोल या पाउडर फेंकते दिखाई देते हैं। यह तस्वीरें डेनमार्क में कुंवारे लड़के- लड़कियों से जुड़े एक मजेदार ट्रेंड से जुड़ी हैं। अगर आप डेनमार्क में 25 साल की उम्र तक भी अविवाहित हैं, तो लोग सड़क किनारे पोल से आपको बांधकर आप पर मसाले फेंकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ यानी 30 साल तक भी अगर शादी नहीं की है तो यह और भी बदतर होता जाता है.

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