यु.बी.टी शिवसेना के 6 सांसद दिल्ली पहुंचे, स्पीकर से मिलने की तैयारी; बागियों की टोली तैयार, पार्टी बदलने के आरोप

यु.बी.टी शिवसेना के नौ सांसदों में से छह सांसद ने मंगलवार रात चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंचने का आरोप लगाया है कि इन्हें पार्टी बदलने के लिए 15-15 करोड़ रुपये का एडवांस दिया गया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता सঞ্জয় রাওুট ने एक्स पर इसे बताते हुए पार्टी बदलने के लिए धन का इस्तेमाल होने का दावा किया। इन सांसदों का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने की योजना है और शिंदे के साथ बैठक भी संभव है। पार्टी में विभाजन के बाद दो गुटों का झगड़ा जारी है।

यupiter ट्रांसफर (यु. बी. टी) वाली शिवसेना के नौ सांसदों में से छह सांसद ने मंगलवार की रात चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंचने का इरादा रखा है। ये सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए आज दिल्ली आए हैं। शिवसेना (यु.

बी.

टी) के नाम पर काम करने वाली ये टीम अब तो बगियों की टोली बन चुकी है यह खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मahatma जिंदा के मुताबिक, डिप्टी सीएम और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इन सांसदों की बैठक श्रीकांत शिंदे के आवास पर होने की संभावना है। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करने की योजना है। शिवसेना (शिंदे गुट) के एमएलसी कृपाल तुमाने का दावा है कि ऑपरेशन टाइगर के तहत इन सांसदों से बीते एक महीने से चर्चा जारी रही है और अब बातचीत अंतिम चरण में है। वहीं, उद्धव ठाकरे गुट के नेता सঞ্জয় রাওুট ने एक्स पर लिखकर आरोप लगाया कि इन सांसदों को पार्टी बदलने को लेकर 15-15 करोड़ रुपये का एडवांस पैसे पहुंचाया गया है। उन्होंने लिखा, अपना सपना मनी मनी। महाराष्ट्र के सांसदों का आज रात पार्टी बदलने को लेकर 15 करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर दिया गया। यह काफी शर्मनाक है। इससे पहले राउत का दावा था कि सांसदों के गुट बदलने की खबरें पूरी तरह से फेक हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में विभाजन के बाद दो गुटों का झगड़ा जारी है। इससे पहले खुद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जिसकी मर्जी हो वह खुशी-खुशी जा सकता है। उस समय भी बगावत की जानकारी सामने आ रही थी लेकिन उन्होंने किसी पर दबाव नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई जाना चाहता है तो जाने दीजिए, किसी को जबरदस्ती रोकने का क्या मतलब है। जो बाला साहेब की शिवसेना को छोड़कर निकले उन्हें बाद में पछतावा होगा





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