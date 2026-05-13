ईरान के उपविदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने हाल ही में यूएई पर नाम लिए बगैर आरोप लगाया है कि ब्रिक्स घोषणापत्र में लगातार ईरान की भर्त्सना करने के लिए दूसरे देशों पर दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि यह कैसे मंजूर किया जा सकता है और दुनिया में इस तरह के संदेश को नहीं जाना चाहिए कि ब्रिक्स एकजुट नहीं है।

ईरान के उपविदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने हाल ही में यूएई पर नाम लिए बगैर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का एक पड़ोसी ब्रिक्स घोषणापत्र में लगातार ईरान की भर्त्सना करने के लिए दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा है, लेकिन उन्हें यह कैसे मंजूर किया जा सकता है, यह उलझा। हालांकि, उन्होंने भी कहा कि ईरान चाहता है कि भारत की अध्यक्षता में सफल ब्रिक्स समिट आयोजित की जाए और साझा घोषणापत्र सामने आए। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए कि ब्रिक्स एकजुट नहीं है। इसके साथ ही, उन्होंने उतार-चढ़ाव भरे ईरान-अमेरिका संबंधों पर तंज कसा और कहा कि उन्होंने ईरान पर यूएई और सउदी अरब के हमलों को साक्ष्य भी जमाया है, लेकिन यह कदम उचित होगा। इसके अलावा, ईरान ने भारत से भी पश्चिम एशिया में शांति के पहल करने की अपील की है और उम्मीद की है कि भारत शांति की किसी भी कृपा और वार्ता से सम्मान करेगा। इरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ा एक वैकल्पिक व्यवस्था विकसित कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और पारदर्शिता पर आधारित होगा। उन्होंने 11 भारतीय जहाजों को स्ट्रेट से गुजरने दिया है और दूसरे जहाजों के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्होंने सीजफायर के पक्ष में नहीं होने का भी दावा किया है, लेकिन सीजफायर इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हम वार्ताएं चाहते थे.

ईरान के उपविदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने हाल ही में यूएई पर नाम लिए बगैर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का एक पड़ोसी ब्रिक्स घोषणापत्र में लगातार ईरान की भर्त्सना करने के लिए दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा है, लेकिन उन्हें यह कैसे मंजूर किया जा सकता है, यह उलझा। हालांकि, उन्होंने भी कहा कि ईरान चाहता है कि भारत की अध्यक्षता में सफल ब्रिक्स समिट आयोजित की जाए और साझा घोषणापत्र सामने आए। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए कि ब्रिक्स एकजुट नहीं है। इसके साथ ही, उन्होंने उतार-चढ़ाव भरे ईरान-अमेरिका संबंधों पर तंज कसा और कहा कि उन्होंने ईरान पर यूएई और सउदी अरब के हमलों को साक्ष्य भी जमाया है, लेकिन यह कदम उचित होगा। इसके अलावा, ईरान ने भारत से भी पश्चिम एशिया में शांति के पहल करने की अपील की है और उम्मीद की है कि भारत शांति की किसी भी कृपा और वार्ता से सम्मान करेगा। इरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ा एक वैकल्पिक व्यवस्था विकसित कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और पारदर्शिता पर आधारित होगा। उन्होंने 11 भारतीय जहाजों को स्ट्रेट से गुजरने दिया है और दूसरे जहाजों के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्होंने सीजफायर के पक्ष में नहीं होने का भी दावा किया है, लेकिन सीजफायर इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हम वार्ताएं चाहते थे





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