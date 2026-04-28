यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से निकाला अपना नाम

संयुक्त अरब अमीरात ने प्रमुख तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का फैसला किया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है।

संयुक्त अरब अमीरात ( यूएई ) ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। लगभग 60 वर्षों के बाद यह कदम ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बीच उठाया गया है। यूएई का कहना है कि यह निर्णय उसकी दीर्घकालिक रणनीति, आर्थिक दृष्टिकोण और बदलती ऊर्जा प्रोफाइल को दर्शाता है। ऊर्जा मंत्री सुहैल अल मज़रूई के अनुसार, यह यूएई को अधिक लचीलापन प्रदान करेगा, क्योंकि अब वह किसी बाध्यता के तहत नहीं रहेगा। ओपेक की स्थापना 1960 में ईरान , इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा तेल निर्यातकों के हितों की रक्षा और स्थिर आय सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यूएई 1967 में शामिल हुआ था और अब इसके बाहर होने से ओपेक में 11 सदस्य रह जाएंगे। ओपेक प्लस में 10 गैर- ओपेक सदस्य भी शामिल हैं, जिनमें रूस भी है। इस फैसले को ओपेक के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, कुछ विश्लेषकों ने इसे ' ओपेक के अंत की शुरुआत' बताया है। एमएसटी फाइनेंशियल के शाऊल कावोनिक का कहना है कि यह गठबंधन के पतन की शुरुआत हो सकती है। यह सऊदी अरब के लिए भी एक झटका है, जो ओपेक पर अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। द गार्डियन के अनुसार, यूएई के बाहर होने से समूह में अव्यवस्था और कमजोरी आ सकती है। ब्लैक गोल्ड इन्वेस्टर्स के गैरी रॉस का कहना है कि यूएई ने पहले ही उत्पादन कोटा को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था और अधिकतम उत्पादन की नीति अपनाई थी, इसलिए सऊदी अरब ही वास्तव में ओपेक का नेतृत्व कर रहा था। यूएई सालाना 29 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है, जबकि सऊदी अरब 90 लाख बैरल का उत्पादन करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, ओपेक प्लस का वैश्विक तेल उत्पादन में हिस्सा मार्च में घटकर 44% रह गया है, और अप्रैल में यह और भी कम होने की संभावना है। एडीसीबी बैंक की मोनिका मलिक का कहना है कि यूएई के लिए वैश्विक बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने का अवसर तब आएगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यूएई का यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक जीत माना जा रहा है, जिन्होंने पहले ओपेक पर 'दुनिया का शोषण करने' का आरोप लगाया था। उन्होंने सऊदी अरब और अन्य ओपेक देशों से तेल की कीमतें कम करने का आग्रह किया था। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में युद्ध के कारण तेल आपूर्ति में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है, जिससे ऊर्जा की कीमतें औसतन 25% तक बढ़ सकती हैं। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल का कहना है कि सबसे गरीब लोग, जो अपनी आय का सबसे बड़ा हिस्सा भोजन और ईंधन पर खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने के कारण यूएई के ओपेक छोड़ने का तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में इसका असर बढ़ सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यूएई ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश किया है और वह लंबे समय से अधिक तेल उत्पादन करना चाहता रहा है। कैपिटल इकोनॉमिक्स के डेविड ऑक्सले का कहना है कि इसके बाहर होने से आने वाले दशकों में तेल की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है.

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। लगभग 60 वर्षों के बाद यह कदम ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बीच उठाया गया है। यूएई का कहना है कि यह निर्णय उसकी दीर्घकालिक रणनीति, आर्थिक दृष्टिकोण और बदलती ऊर्जा प्रोफाइल को दर्शाता है। ऊर्जा मंत्री सुहैल अल मज़रूई के अनुसार, यह यूएई को अधिक लचीलापन प्रदान करेगा, क्योंकि अब वह किसी बाध्यता के तहत नहीं रहेगा। ओपेक की स्थापना 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा तेल निर्यातकों के हितों की रक्षा और स्थिर आय सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यूएई 1967 में शामिल हुआ था और अब इसके बाहर होने से ओपेक में 11 सदस्य रह जाएंगे। ओपेक प्लस में 10 गैर-ओपेक सदस्य भी शामिल हैं, जिनमें रूस भी है। इस फैसले को ओपेक के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, कुछ विश्लेषकों ने इसे 'ओपेक के अंत की शुरुआत' बताया है। एमएसटी फाइनेंशियल के शाऊल कावोनिक का कहना है कि यह गठबंधन के पतन की शुरुआत हो सकती है। यह सऊदी अरब के लिए भी एक झटका है, जो ओपेक पर अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। द गार्डियन के अनुसार, यूएई के बाहर होने से समूह में अव्यवस्था और कमजोरी आ सकती है। ब्लैक गोल्ड इन्वेस्टर्स के गैरी रॉस का कहना है कि यूएई ने पहले ही उत्पादन कोटा को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था और अधिकतम उत्पादन की नीति अपनाई थी, इसलिए सऊदी अरब ही वास्तव में ओपेक का नेतृत्व कर रहा था। यूएई सालाना 29 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है, जबकि सऊदी अरब 90 लाख बैरल का उत्पादन करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, ओपेक प्लस का वैश्विक तेल उत्पादन में हिस्सा मार्च में घटकर 44% रह गया है, और अप्रैल में यह और भी कम होने की संभावना है। एडीसीबी बैंक की मोनिका मलिक का कहना है कि यूएई के लिए वैश्विक बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने का अवसर तब आएगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यूएई का यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक जीत माना जा रहा है, जिन्होंने पहले ओपेक पर 'दुनिया का शोषण करने' का आरोप लगाया था। उन्होंने सऊदी अरब और अन्य ओपेक देशों से तेल की कीमतें कम करने का आग्रह किया था। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में युद्ध के कारण तेल आपूर्ति में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है, जिससे ऊर्जा की कीमतें औसतन 25% तक बढ़ सकती हैं। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल का कहना है कि सबसे गरीब लोग, जो अपनी आय का सबसे बड़ा हिस्सा भोजन और ईंधन पर खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने के कारण यूएई के ओपेक छोड़ने का तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में इसका असर बढ़ सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यूएई ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश किया है और वह लंबे समय से अधिक तेल उत्पादन करना चाहता रहा है। कैपिटल इकोनॉमिक्स के डेविड ऑक्सले का कहना है कि इसके बाहर होने से आने वाले दशकों में तेल की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है





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