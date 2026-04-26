यूएई में एआई क्रांति: 50% सरकारी कामकाज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो अपने 50% सरकारी कामकाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से संचालित करेगा। यह कदम शासन के तरीके में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और नागरिकों को तेज, सटीक और परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करेगा।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश का आधा सरकारी कामकाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( एआई ) के हाथों में सौंप दिया जाए?

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) इस कल्पना को वास्तविकता में बदलने की ओर अग्रसर है। यूएई दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां 50% सरकारी कामकाज एजेंटिक एआई के माध्यम से संचालित होगा। यह उल्लेखनीय है कि यूएई ने अगले दो वर्षों, यानी 2028 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। इसे केवल एक डिजिटल अपडेट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि शासन के तरीके में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम 'आधी सरकार को एआई के हाथों में सौंपने' जैसा है। एजेंटिक एआई सिस्टम क्या है?

आमतौर पर, लोग एआई से राय लेते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। वहीं, एजेंटिक एआई का अर्थ है एक ऐसा एआई जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है और परिणाम दे सकता है। एजेंटिक एआई लगातार अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है और इसे बहुत कम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसका तात्पर्य है कि यूएई में सरकारी कार्यालयों के कार्यों को ये एआई सिस्टम संभालेंगे और वास्तविक समय में काम करेंगे। इस प्रकार, यह तकनीक केवल एक उपकरण के रूप में सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सरकार की एक कार्यकारी भागीदार बन जाएगी। यह परिवर्तन यूएई के नागरिकों के लिए कई लाभ लेकर आएगा। वर्तमान में, सरकारी कामकाज की प्रक्रिया में लोगों को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न पोर्टलों पर फॉर्म भरने और जटिल प्रक्रियाओं को समझने में काफी समय बिताना पड़ता है। एजेंटिक एआई के कार्यान्वयन के बाद, यह प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी। नागरिकों को अब सिस्टम से काम कराने के तरीके खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे सीधे सिस्टम से अपना काम करवा सकेंगे। इससे सरकारी खर्च में कमी आएगी और आम जनता को तेज, सटीक और परेशानी मुक्त सेवाएं मिलेंगी। यूएई सरकार ने एआई के माध्यम से 50% सरकारी कामकाज को संभालने के लिए एक चरणबद्ध योजना तैयार की है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान करेंगे। सरकार न केवल तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बल्कि अपने कर्मचारियों को भी इस परिवर्तन के लिए तैयार कर रही है। यूएई अपने कर्मचारियों को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। यह कदम 2010 से शुरू हुई यूएई की डिजिटल सुधारों की यात्रा का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दुनिया की सबसे सक्षम एआई-आधारित कार्यबल का निर्माण करना है। यूएई का यह महत्वाकांक्षी कदम वैश्विक स्तर पर एआई के उपयोग और शासन में एक नया मानदंड स्थापित करेगा। यह न केवल यूएई के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि अन्य देशों को भी एआई को अपनाने और अपने सरकारी कामकाज को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रेरित करेगा। यह एक दूरदर्शी पहल है जो भविष्य की सरकार की नींव रखेगी, जहां एआई और मानव मिलकर काम करेंगे ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस पहल से यूएई वैश्विक नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा





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