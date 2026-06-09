यूक्रेन के हमले से रूसी तेल निर्यात में कटौती, भारत को संभावित आपूर्ति संकट

यूपी-ड्रोन हमलों ने रूस के कच्चे तेल निर्यात को घटा दिया, जिससे भारत को वैनेजुएला से अतिरिक्त तेल आयात करने और कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करने की चुनौतियां सामने आ रही हैं।
यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमलों ने रूस की तेल उद्योग को गंभीर झटका दिया है, जिससे देश के कच्चे तेल निर्यात में बड़े पैमाने पर कटौती की संभावना बन गई है। मॉस्को ने पहले ही अपने रिफाइनरी में बढ़ती बाधाओं और घरेलू ईंधन की किल्लत को लेकर चुनौतियों का सामना किया था, परंतु यूक्रेन की नई बमबारी ने तेल उत्पादन को और भी अस्थिर कर दिया है। विशेष रूप से नोवोरोस्सिय्स्क के पास स्थित ग्रुशोवाया ऑयल ट्रांसशिपमेंट बेस पर हुए हमले ने बड़े टैंकरों को रोक दिया और निर्यात बंदरगाहों की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की। इस स्थिति के कारण रूसी अधिकारियों को कच्चे तेल के बड़े हिस्से को घरेलू बाजार में ही बनाए रखना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी बंदरगाहों से निर्यात लगभग 17 लाख बैरल प्रति दिन तक गिर सकता है, जबकि केवल पिछले महीने यह आंकड़ा 25 लाख बैरल था। रूस के इस कदम का प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी गहरा पड़ सकता है। भारत ने पिछले महीनों में रूसी तेल की आयात मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो कुल आयात का 35 से 40 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यदि रूस का उत्पादन घटता रहा और निर्यात में कटौती जारी रही, तो भारत को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ेगी, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई पर दबाव पड़ेगा। इस संदर्भ में भारत ने वैनेजुएला के साथ तेल समझौते को सर्द किया है, जिससे वैनेजुएला से आयातित तेल की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। वैनेजुएला की आपूर्ति अब भारत के लिए एक संभावित बैकअप बन गई है, लेकिन इसके साथ ही लॉजिस्टिक चुनौतियां और नई मूल्य संरचनाएं भी उत्पन्न होंगी। रूस वर्तमान में अपने रिफाइनरी आउटपुट को 250,000 से 400,000 बैरल प्रति दिन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, क्योंकि सर्दियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये ईंधन की आपूर्ति में कमी को पाटना आवश्यक है। इसके बावजूद, यदि उत्पादन में गिरावट जारी रही, तो विश्व तेल बाजार में रूसी तेल की कमी से कीमतों में उछाल आने की संभावना है, जिससे भारत समेत कई तेल आयातकों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। इस जटिल परिदृश्य में भारत को अपनी ऊर्जा नीति को पुन:स्थापित करना होगा, वैकल्पिक स्रोतों को सुदृढ़ करना होगा और कीमतों के उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए रणनीतिक भंडारण पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा.
यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमलों ने रूस की तेल उद्योग को गंभीर झटका दिया है, जिससे देश के कच्चे तेल निर्यात में बड़े पैमाने पर कटौती की संभावना बन गई है। मॉस्को ने पहले ही अपने रिफाइनरी में बढ़ती बाधाओं और घरेलू ईंधन की किल्लत को लेकर चुनौतियों का सामना किया था, परंतु यूक्रेन की नई बमबारी ने तेल उत्पादन को और भी अस्थिर कर दिया है। विशेष रूप से नोवोरोस्सिय्स्क के पास स्थित ग्रुशोवाया ऑयल ट्रांसशिपमेंट बेस पर हुए हमले ने बड़े टैंकरों को रोक दिया और निर्यात बंदरगाहों की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की। इस स्थिति के कारण रूसी अधिकारियों को कच्चे तेल के बड़े हिस्से को घरेलू बाजार में ही बनाए रखना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी बंदरगाहों से निर्यात लगभग 17 लाख बैरल प्रति दिन तक गिर सकता है, जबकि केवल पिछले महीने यह आंकड़ा 25 लाख बैरल था। रूस के इस कदम का प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी गहरा पड़ सकता है। भारत ने पिछले महीनों में रूसी तेल की आयात मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो कुल आयात का 35 से 40 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यदि रूस का उत्पादन घटता रहा और निर्यात में कटौती जारी रही, तो भारत को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ेगी, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई पर दबाव पड़ेगा। इस संदर्भ में भारत ने वैनेजुएला के साथ तेल समझौते को सर्द किया है, जिससे वैनेजुएला से आयातित तेल की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। वैनेजुएला की आपूर्ति अब भारत के लिए एक संभावित बैकअप बन गई है, लेकिन इसके साथ ही लॉजिस्टिक चुनौतियां और नई मूल्य संरचनाएं भी उत्पन्न होंगी। रूस वर्तमान में अपने रिफाइनरी आउटपुट को 250,000 से 400,000 बैरल प्रति दिन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, क्योंकि सर्दियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये ईंधन की आपूर्ति में कमी को पाटना आवश्यक है। इसके बावजूद, यदि उत्पादन में गिरावट जारी रही, तो विश्व तेल बाजार में रूसी तेल की कमी से कीमतों में उछाल आने की संभावना है, जिससे भारत समेत कई तेल आयातकों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। इस जटिल परिदृश्य में भारत को अपनी ऊर्जा नीति को पुन:स्थापित करना होगा, वैकल्पिक स्रोतों को सुदृढ़ करना होगा और कीमतों के उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए रणनीतिक भंडारण पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा
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