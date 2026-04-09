यूक्रेन युद्ध: पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर पर 32 घंटे के युद्धविराम की घोषणा की, शांति की दिशा में एक कदम?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के अवसर पर 32 घंटे के लिए युद्धविराम की घोषणा की है। यह कदम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की अपील के बाद उठाया गया है। यह संघर्षविराम शांति की दिशा में एक वास्तविक पहल है या एक रणनीतिक चाल, यह एक सवाल है।

रूस-यूक्रेन युद्ध में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के अवसर पर 32 घंटे के लिए अस्थायी युद्धविराम का आदेश दिया है, जो शनिवार शाम से प्रभावी होगा। यह घोषणा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की अपील के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों को रोकने का आग्रह किया था। पिछले चार वर्षों से जारी रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच, एक बार फिर स्थिति ने नया मोड़ लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक एक बड़ी घोषणा करते

हुए यूक्रेन में 32 घंटे के लिए अस्थायी युद्धविराम का आदेश दिया है। यह कदम ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के अवसर पर लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति की दिशा में एक वास्तविक पहल है या एक और रणनीतिक चाल? लगातार विनाश, खंडित शहर और निष्क्रिय कूटनीति के बीच, यह घोषणा एक बार फिर उम्मीद और संदेह दोनों को जन्म दे रही है।\क्रेमलिन के अनुसार, युद्धविराम शनिवार शाम 4 बजे से शुरू होगा और रविवार तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी मोर्चों पर सैन्य गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की अपील के बाद आया, जिसमें उन्होंने ईस्टर के दौरान हमलों को रोकने का आग्रह किया था। ज़ेलेंस्की ने विशेष रूप से कहा था कि इस अवधि में कम से कम ऊर्जा सुविधाओं पर हमला न किया जाए। उन्होंने यह प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से आगे बढ़ाया था, जो दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि रूस द्वारा घोषित युद्धविराम यूक्रेन की मांगों से थोड़ा आगे है। क्रेमलिन ने कहा है कि उसकी सेना को सभी दिशाओं में लड़ाई पूरी तरह से रोकने का आदेश दिया गया है। हालांकि, यह भी कहा गया है कि सैनिक किसी भी उकसावे की स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार रहें। क्रेमलिन ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन भी इसी तरह युद्धविराम का पालन करेगा। लेकिन खबर लिखे जाने तक कीव की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। यह पहली बार नहीं है जब ईस्टर या किसी त्योहार के समय अस्थायी युद्धविराम की घोषणा हुई हो। पिछले साल भी इसी तरह करीब 30 घंटे का युद्धविराम घोषित किया गया था, लेकिन वह जल्दी ही टूट गया था। उस समय दोनों देशों ने एक-दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगाए थे।\पश्चिमी देशों की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ताओं में अब तक कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है। अमेरिका और यूक्रेन ने 30 दिनों के लंबे युद्धविराम का सुझाव दिया था, लेकिन रूस ने इसे स्वीकार नहीं किया। रूस का कहना है कि किसी भी स्थायी शांति समझौते के लिए पूरे संघर्ष का व्यापक समाधान आवश्यक है, केवल अस्थायी विराम नहीं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि युद्ध लगभग 800 मील लंबे मोर्चे पर जारी है, और किसी भी पक्ष को निर्णायक बढ़त नहीं मिली है। बातचीत के प्रयास भी वर्तमान में रुके हुए हैं और संघर्ष जारी है। यह देखना बाकी है कि यह ईस्टर युद्धविराम कितना प्रभावी होगा। पिछले अनुभवों को देखते हुए, यह भी संभव है कि यह विराम लंबे समय तक न चले। डाटा संग्रह उपकरण, जैसे कुकीज़ के माध्यम से, हम आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको एक बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन प्रस्तुत किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





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