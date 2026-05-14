यूज्जैन के अतिरिक्त संयुक्त संचालक (एजेडी) में फर्जी क्लीनिक का घोटाला, बच्ची दीपिका की अपेंडिक्स सर्जरी में मौत से शर्मनाक मामला

यूज्जैन के एजेडी और फर्जी क्लीनिक संचालक को गिरफ्तार करके जेल में भेजने का मामला शर्मनाक साबित हुआ। जांच में यह मामला सामने आया है कि फर्जी क्लीनिक से जान का खेल खेला जा रहा है। बेटी की पड़ोस में दोबारा जांच की और ऑपरेशन थियेटर भी नियमानुसार नहीं था। जांच में फर्जीसी भी सामने आई है। जांच में लापरवाही से मरीजों को जान से मारने की कोशिश की गई। उज्जैन में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौत का खेल चल रहा है। सीएमएचओ द्वारा जांच शुरू कर दी गई है, जबकि कुछ मरीज भी फ scarred। फर्जी क्लीनिक से लेने की जांच करा ने मंछामन व राजेश चौहान का नाम भी आया।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त संयुक्त संचालक (एजेडी) डा. डीके तिवारी ने अपनी कारगुजारियां से शर्मसार किया। उन्होंने फर्जी क्लीनिक में 11 साल की बच्ची की अपेंडिक्स सर्जरी कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जांच में एजेडी और क्लीनिक संचालक की भूमिका संदिग्ध मिली, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए फर्जी अस्पतालों में जान का खेल खेला जा रहा है। जांच में शहर के आधा दर्जन अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौत हो चुकी है। जान से खिलवाड़ के मामले में अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया.

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त संयुक्त संचालक (एजेडी) डा. डीके तिवारी ने अपनी कारगुजारियां से शर्मसार किया। उन्होंने फर्जी क्लीनिक में 11 साल की बच्ची की अपेंडिक्स सर्जरी कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जांच में एजेडी और क्लीनिक संचालक की भूमिका संदिग्ध मिली, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए फर्जी अस्पतालों में जान का खेल खेला जा रहा है। जांच में शहर के आधा दर्जन अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौत हो चुकी है। जान से खिलवाड़ के मामले में अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया





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