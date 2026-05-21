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यूटुब पर वायरल हुआ हैजा वीडियोः कंगाली के लिए शाहरुख खान हुए इमोशनल

Athletics News

यूटुब पर वायरल हुआ हैजा वीडियोः कंगाली के लिए शाहरुख खान हुए इमोशनल
CSKIPL 2026Player Of The Match
📆21-05-2026 12:53:00
📰News Nation
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गेंद घुमाने के बाद शाहरुख खान मैदान बरसे इससे पहले, उनके गले लगकर रोने लगे, और घटना का वीडियो वायरल हुआ।

एक बल्लेबाज ऐसी छाप छोड़ रहा है IPL 2026 में, जो लंबे समय तक याद रहता है। CSK के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने इस सीजन में तीन Player of the Match अवॉर्ड अपने नाम किए हैं। 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनका पहला अवॉर्ड मिला, जिसमें उन्होंने 56 गेंदों में 115 रन बनाए। इसके बाद 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ और 5 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनके दो और अवॉर्ड मिले। वह इस सीजन में CSK के लिए अहम पड़ाव में खेलते हुए संघर्ष के लिए शाहरुख खान भावुक हो गए थे। संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 में 3 बार Player of the Match अवॉर्ड जीते हैं, जो काफी कम समय में किया गया है.

एक बल्लेबाज ऐसी छाप छोड़ रहा है IPL 2026 में, जो लंबे समय तक याद रहता है। CSK के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने इस सीजन में तीन Player of the Match अवॉर्ड अपने नाम किए हैं। 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनका पहला अवॉर्ड मिला, जिसमें उन्होंने 56 गेंदों में 115 रन बनाए। इसके बाद 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ और 5 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनके दो और अवॉर्ड मिले। वह इस सीजन में CSK के लिए अहम पड़ाव में खेलते हुए संघर्ष के लिए शाहरुख खान भावुक हो गए थे। संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 में 3 बार Player of the Match अवॉर्ड जीते हैं, जो काफी कम समय में किया गया है

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CSK IPL 2026 Player Of The Match संजू सैमसन

 

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