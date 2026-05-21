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यूनिसेफ ने बांग्लादेश की पूर्व सरकार को वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया था

Health News

यूनिसेफ ने बांग्लादेश की पूर्व सरकार को वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया था
CoronavirusBangladeshUnescof
📆21-05-2026 12:29:00
📰News Nation
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यूनिसेफ, बांग्लादेश के खतरनाक स्वरूप लेते खसरे के प्रकोप से संबंधित चेतावनी की जानकारी दी है। चेतावनी दी गई थी की वैक्सीन की कमी के कारण बड़ा स्वास्थ्य संकट हो सकता है। चेतावनी दी गई स्वास्थ्य मंत्री से पहले भी कई बार की गई है और यह चेतावनी दी गई है जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तब भी स्टॉक में एक ही खुराक उपलब्ध नहीं थी।

बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यूनिसेफ ने दावा किया है कि वह पहले ही देश की पूर्व अंतरिम सरकार कोVaccine की कमी को लेकर चेतावनी दी थी। संस्था से जुड़े उप कार्यकारी निदेशक टेड शायबान ने भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा, यूनिसेफ ने खसरे के प्रकोप की जांच में सबूत और सहयोग प्रदान करने का घोषणा किया है। स्वास्थ्य मंत्री सकावत हुसैन ने दावा किया है कि मौजूदा सरकार को वैक्सीन की गंभीर कमी विरासत में मिली है। इसके अलावा, डेली स्टार ने यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स के बयान को प्रकाशित किया है। उनके अनुसार, 2024 से 2026 के बीच लगातार यह चेतावनी दी गई थी.

बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यूनिसेफ ने दावा किया है कि वह पहले ही देश की पूर्व अंतरिम सरकार कोVaccine की कमी को लेकर चेतावनी दी थी। संस्था से जुड़े उप कार्यकारी निदेशक टेड शायबान ने भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा, यूनिसेफ ने खसरे के प्रकोप की जांच में सबूत और सहयोग प्रदान करने का घोषणा किया है। स्वास्थ्य मंत्री सकावत हुसैन ने दावा किया है कि मौजूदा सरकार को वैक्सीन की गंभीर कमी विरासत में मिली है। इसके अलावा, डेली स्टार ने यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स के बयान को प्रकाशित किया है। उनके अनुसार, 2024 से 2026 के बीच लगातार यह चेतावनी दी गई थी

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