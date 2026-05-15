यूनार्थनील्ड लेवल सीबीएससी छात्र को फोन कर उल्टे दबाव बना रहे प्रोफेसर

यूनार्थनील्ड लेवल सीबीएससी महिला छात्र को जूलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ा एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने फोन कर बरगलाने की कोशिश की और परीक्षा से पहले मिलने का दबाव बनाया। स्टूडेंट ने उसे मिलने से इनकार कर दिया और ऑडियो में बोला कि उसे मोलेस्ट करना चाहते हैं और उसे उत्पीड़न करना चाहते हैं। संबंधित प्रकरण में सीबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने जांच प्रारंभ कर दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ा नया विवाद सामने आया है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने बीएससी फाइनल इयर की स्टूडेंट को फोन किया और छुट्टी से वापस आने का दबाव बनाया। प्रोफेसर ने दावा किया है कि उसे पेपर आउट करा दिया है। स्टूडेंट ने पहले मना किया, फिर प्रोफेसर की हिदायत मान ली। बाद में फोन कटने पर छात्रा ने ऑडियो में बोला कि उसे बरगलाने की कोशिश की जा रही है और उसे फिर से उत्पीड़न करना चाहते हैं। इस मामले को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ जांच शुरू करा दी गई है। छात्रा से भी उसका बयान लिया जाएगा। आरोप है कि आरोपी प्रोफेसर ने कोर सब्जेक्ट यानी जूलॉजी और इलेक्टिव दोनों पेपर लीक कर दिए हैं। फोन कॉल पर आरोपी ने स्टूडेंट पर परीक्षा से पहले मिलने का दबाव भी बनाया। हालांकि, स्टूडेंट ने मिलने से इनकार कर दिया.
लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ा नया विवाद सामने आया है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने बीएससी फाइनल इयर की स्टूडेंट को फोन किया और छुट्टी से वापस आने का दबाव बनाया। प्रोफेसर ने दावा किया है कि उसे पेपर आउट करा दिया है। स्टूडेंट ने पहले मना किया, फिर प्रोफेसर की हिदायत मान ली। बाद में फोन कटने पर छात्रा ने ऑडियो में बोला कि उसे बरगलाने की कोशिश की जा रही है और उसे फिर से उत्पीड़न करना चाहते हैं। इस मामले को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ जांच शुरू करा दी गई है। छात्रा से भी उसका बयान लिया जाएगा। आरोप है कि आरोपी प्रोफेसर ने कोर सब्जेक्ट यानी जूलॉजी और इलेक्टिव दोनों पेपर लीक कर दिए हैं। फोन कॉल पर आरोपी ने स्टूडेंट पर परीक्षा से पहले मिलने का दबाव भी बनाया। हालांकि, स्टूडेंट ने मिलने से इनकार कर दिया
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