यूनियन बैंक धोखाधड़ी मामला: पूर्व प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव को 4 साल की जेल

सीबीआई कोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नोएडा शाखा के पूर्व प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव को 4 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। उन पर जाली दस्तावेजों के आधार पर 40 लाख रुपये का लोन स्वीकृत करने का आरोप था।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( सीबीआइ ) कोर्ट ने शनिवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नोएडा शाखा के प्रबंधक रहे मनोज श्रीवास्तव को चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। उन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। प्रबंधक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वर्ष 2009 में जाली दस्तावेजों पर 40 लाख रुपये का लोन स्वीकृत किया था। मनोज श्रीवास्तव सहित अन्य व्यक्तियों पर बैंक में धोखाधड़ी का आरोप लगा था, जिसकी जांच सीबीआइ को सौंपी गई।\ मनोज श्रीवास्तव मई 2007 से जून 2009 तक यूनियन बैंक ऑफ

इंडिया, एसएसआइ शाखा, नोएडा में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने शाखा के लेखाकार अनिल कुमार गोयल के साथ मिलकर 40 लाख रुपये का ऋण दिनांक 10 फरवरी 2009 को राजीव बुद्धिराजा को जाली दस्तावेजों पर स्वीकृत किया। राजीव एमएस भारती एसोसिएट्स का मालिक है। इससे बैंक का आर्थिक नुकसान हुआ। जांच में शाखा प्रबंधक की भूमिका सामने आने पर सीबीआइ ने 14 दिसंबर 2010 को मामला दर्ज किया था। सीबीआइ ने 29 सितंबर 2012 को मनोज श्रीवास्तव, अनिल कुमार गोयल और राजीव बुद्धिराजा के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। सात जुलाई 2017 को न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किए। मनोज श्रीवास्तव ने 22 अगस्त 2025 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआइ एंटी-करप्शन की अदालत में दोष स्वीकार करने का आवेदन दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। विशेष न्यायाधीश ने मनोज श्रीवास्तव को शनिवार को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला बैंक में धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ा है, जिसमें मनोज श्रीवास्तव ने अपने पद का दुरुपयोग किया। इस घटना ने बैंक की छवि को भी नुकसान पहुंचाया और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को कमजोर किया। सीबीआई की त्वरित कार्रवाई और कोर्ट के फैसले ने दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।\इस मामले में शामिल अन्य अभियुक्तों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह घटना बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और जालसाजी के खिलाफ एक सख्त संदेश देती है। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने की आवश्यकता है। इस घटना के बाद, बैंक ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, बैंक ग्राहकों को भी अपनी जमा पूंजी की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह देता है और उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस फैसले से अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी सतर्क रहने और धोखाधड़ी से निपटने के लिए मजबूत कदम उठाने की प्रेरणा मिलेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और लोगों का विश्वास बना रहे, आवश्यक है कि इस तरह के मामलों की गहन जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।\इस घटना के बाद, बैंक ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, बैंक ग्राहकों को भी अपनी जमा पूंजी की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह देता है और उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस फैसले से अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी सतर्क रहने और धोखाधड़ी से निपटने के लिए मजबूत कदम उठाने की प्रेरणा मिलेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और लोगों का विश्वास बना रहे, आवश्यक है कि इस तरह के मामलों की गहन जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

यूनियन बैंक धोखाधड़ी सीबीआइ मनोज श्रीवास्तव गाजियाबाद जेल

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

Manipur Violence: मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, उतारे 40 हजार जवान, आखिर क्या होने वाला है?Manipur Violence: Government deployed 40 thousand soldiers in Manipur, मणिपुर को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन, उतारे 40 हजार जवान, आखिर क्या होने वाला है?

और पढो »

Bomb Threat: 40 സ്കൂളുകൾക്ക് നേരെ ബോംബ് ഭീക്ഷണി; ആവശ്യപ്പെട്ടത് 25 കോടിയോളം രൂപ, വിദ്യാർഥികളെ തിരിച്ചയച്ചുഡൽഹിയിലെ 40 സ്കൂളുകൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി : 40 Schools In New Delhi Get Bomb Threat

और पढो »

ट्री ऑफ 40: एक पेड़ पर 40 तरह के फलप्रोफेसर सैम वॉन ऐकेन ने 'ग्राफ्टिंग' तकनीक से एक पेड़ तैयार किया जो 40 तरह के फल देता है। यह पेड़ न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अद्भुत है बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

और पढो »

Pulwama Attack: शहीदों को PM मोदी ने दी श्रद्धाजंलि, शाह बोले- आतंकियों के संपूर्ण खात्मे के लिए प्रतिबद्धPM Modi and Amit Shah pay tributes to 40 martyrs of Pulwama Attack 40 शहीदों को PM मोदी ने दी श्रद्धाजंलि, शाह बोले- आतंकियों के संपूर्ण खात्मे के लिए प्रतिबद्ध देश

और पढो »

99 किलो की लड़की ने घटाया 40 Kg वजन...खानी शुरू की थीं ये चीजें, बताई डाइटweight loss diet and workout 99 kg girl lost 40 kg: 99 किलो की लड़की ने घटाया 40 Kg वजन...खानी शुरू की थीं ये चीजें, बताई डाइट

और पढो »

Himachal Accident: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में दर्दनाक हादसा, भारी बारिश के चलते पलटी बस, 40 यात्री घायलHimachal Accident: Tragic accident in Nalagarh, bus overturned due to heavy rain, 40 passengers injured । हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में दर्दनाक हादसा, भारी बारिश के चलते पलटी बस, 40 यात्री घायल

और पढो »