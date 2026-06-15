यूपी के किसान ने तालाबों में मखाना की खेती कर दिया नया उदाहरण, जिला उद्यान विभाग ने दी सराहना

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में किसान विजय शर्मा ने तालाबों में मखाना की खेती कर एक प्रारंभिक मोड़ पेश किया। जिला उद्यान अधिकारियों ने इसकी सराहना करते हुए किसानों को अनुदान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देने का भरोसा दिया है। मखाना विकास योजना के तहत विभाग अनुदान की योजना बनाकर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की तैयारी कर रहा है, जिससे कृषि विविधीकरण और किसान आय में वृद्धि संभव होगी।
अच्छी खबर: पारंपरिक खेती को बाय-बाय!
यूपी के इस किसान ने तालाब में 'सोना' उगाकर खड़ी की नई मिसाल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील के छितौनी गांव में बसने वाले किसान विजय शर्मा ने करीब तीन हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले तालाबों में मखाना की खेती कर एक नई संभावना खोल दी है। यह प्रयोग पारंपरिक खेती से भिन्न है और न केवल किसानों का ध्यान खींचा है, बल्कि कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को भी प्रभावित कर रहा है। जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार चौधरी ने छितौनी पहुंचकर मखाना की खेती का स्थलीय निरीक्षण किया और फसल की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और तकनीकों का आँकलन किया। उन्होंने मखाना की फसल को बेहतर स्थिति में पाया और इसकी गुणवत्ता की सराहना की। निरीक्षण के बाद उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मखाना एक लाभकारी नकदी फसल है जिसकी बाजार में लगातार मांग बनी रहती है। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर किसान कम लागत में बेहतर मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों और तालाबों का उपयोग कर इस खेती से किसानों की आय में स्पष्ट वृद्धि संभव है। कृष्ण कुमार चौधरी ने किसानों को आश्वस्त किया कि उद्यान विभाग मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों से इस खेती को अपनाने की अपील की। विभाग माखाना विकास योजना के तहत किसानों को आकर्षक अनुदान दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत तालाब में मखाना खेती के लिए 71,600 रुपये, खेत में खेती के लिए 52,800 रुपये, नया तालाब निर्माण पर 2.80 लाख और प्रसंस्करण यूनिट स्थापना के लिए यूनिट लागत का 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। साथ ही किसानों को मखाना उत्पादन की प्रशिक्षण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विजय शर्मा की सफलता को देखकर क्षेत्र के अन्य किसान भी मखाना खेती के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। किसानों का मानना है कि यदि विभागीय सहयोग और उचित बाजार व्यवस्था मिलती रही तो मखाना खेती भविष्य में क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। छितौनी में शुरू हुई यह पहल कुशीनगर में कृषि विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है
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