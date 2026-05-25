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यूपी में गर्मी के चलते 'अघोषित कटौती' बन जाती है मजबूरी; भाजपा विधायक डरते हैं चुनाव

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यूपी में गर्मी के चलते 'अघोषित कटौती' बन जाती है मजबूरी; भाजपा विधायक डरते हैं चुनाव
UPPCLपावर कटगर्मियों में कटौती
📆25-05-2026 01:42:00
📰Dainik Bhaskar
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यूपी पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) ने 30 हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली सप्लाई करके रिकॉर्ड बनाया। लेकिन, लोगों की जरूरत भर की बिजली नहीं दे पा रहा है।

गर्मियों में ' अघोषित कटौती ' बन जाती है मजबूरी; चुनाव से पहले भाजपा विधायक क्यों डरेयूपी में एक तरफ पारा रोज नए रिकॉर्ड छू रहा है, वहीं शहर से लेकर गांव तक ' पावर कट ' से जनता में हाहाकार है। यूपी पावर कॉरपोरेशन ( UPPCL ) ने 30 हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली सप्लाई करके रिकॉर्ड बनाया। लेकिन, लोगों की जरूरत भर की बिजली नहीं दे पा रहा है।अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के डर से भाजपा के अपने विधायक भी इस कदर सहमे हुए हैं कि वे ऊर्जा मंत्री को सीधे चिट्ठियां लिख रहे हैं। 23 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के 2 अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया। इनमें गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता राहुल कुमार और मेरठ के अधिशासी अभियंता योगेश कुमार शामिल हैं। 2 अन्य अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि और चेतावनी दी गई है। आखिर क्यों हर साल मई-जून आते ही यूपी में पावर कट बढ़ जाता है?

क्या यह खराब मैनेजमेंट है या सिस्टम की लाचारी?

प्रदेश में पिछले 3 सालों में मई महीने में बिजली की मांग में 4 से 5 हजार मेगावाट बढ़ चुकी है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की ओर से जारी आंकड़ों से इसे समझ सकते हैं।2025 में 20 मई को ये मांग 29,138 मेगावाट थी। इस बार ये मांग 20 मई को 30,458 मेगावाट पहुंच गई। मतलब, 2024 की तुलना में करीब 4 हजार मेगावाट की मांग बढ़ गई। इसकी वजह से रोज 850 मेगावाट से एक हजार मेगावाट बिजली मांग की तुलना में कम सप्लाई हो पा रही है। इस गैप की वजह से ही गांव से लेकर शहर में अलग-अलग समय पर कटौती करनी पड़ रही है। कटौती की दूसरी वजह प्रदेश की ट्रांसमिशन क्षमता और 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं के यहां लगे कनेक्शन के कुल भार में दो करोड़ किलोवाट का अंतर है। इनके घरों में लगे कनेक्शन का स्वीकृत भार 8.57 करोड़ किलोवाट है। जबकि कॉरपोरेशन के 132 केवी सब स्टेशनों की क्षमता 6.25 करोड़ किलोवाट है। गर्मी के चलते लोग अपने घर में लगे कनेक्शन के स्वीकृत भार का पूरा उपयोग कर रहे हैं। यही वजह है कि एक साथ सभी घरों को बिजली सप्लाई करने में मुश्किल आ रही है।एक सवाल लोगों के जेहन में होगा कि रात में ही क्यों सबसे ज्यादा कटौती हो रही?

इसकी भी वजह है। दिन में सोलर की बिजली भी उपलब्ध रहती है। इस कारण दिन में बिजली की उपलब्धता में कमी नहीं होती। रात में सिर्फ जल, थर्मल (कोयला) और परमाणु ऊर्जा से बनी बिजली उपलब्ध होती है। यही वजह है कि यूपी में दोपहर 2 से 3 बजे तक ज्यादा बिजली मिलती है

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