यूपी बोर्ड 10वीं की टॉपर सौम्या पटेल का अजेय रिकॉर्ड, आज जारी होंगे परिणाम

2016 में सौम्या पटेल ने 98.67% अंक प्राप्त कर बनाया था रिकॉर्ड, आज शाम 4 बजे जारी होंगे यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम। जानिए सौम्या की सफलता की कहानी और परिणाम जांचने का तरीका।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ( यूपी बोर्ड ) की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणामों की घोषणा का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज शाम 4 बजे परिणाम घोषित होने के साथ ही प्रदेश को नए मेधावी छात्र मिलेंगे। हर साल, एक ऐसा नाम है जो परिणामों के समय चर्चा में रहता है, और वह है सौम्या पटेल । रायबरेली की इस बेटी ने 2016 में जो अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था, वह पिछले दस वर्षों में किसी भी छात्र ने दोहरा नहीं पाया है। सौम्या पटेल ने 2016 में यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 98.

67 प्रतिशत अंक प्राप्त करके पूरे प्रदेश को आश्चर्यचकित कर दिया था। वह रायबरेली के विद्याभोग पब्लिक इंटर कॉलेज की छात्रा थीं। उन्होंने 600 में से 592 अंक हासिल किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनके विषयवार अंक इस प्रकार थे: विज्ञान में 100/100, हिंदी और अंग्रेजी में 99/100, और गणित में 98/100। यह सफलता संघर्षों से भरी थी। सौम्या मूल रूप से सरांवा गांव (अमावां) की रहने वाली हैं। गांव में पर्याप्त शिक्षा की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण, वह अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई करती थीं। एक साधारण किसान की बेटी होने के बावजूद, सौम्या के सपने बड़े थे और उनका आत्मविश्वास अटूट था। उन्होंने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि 'पढ़ाई करते समय ध्यान केंद्रित करना और नियमित रूप से रिवीजन करना सफलता की कुंजी है।' सौम्या का लक्ष्य आईएएस (IAS) बनने का है। उन्होंने उस समय बताया था कि वह यूपीएससी टॉपर टीना डाबी से बहुत प्रभावित हैं और खुद भी एक आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। 2024 में प्राची निगम ने 98.50 प्रतिशत अंक प्राप्त करके इस रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सौम्या पटेल अभी भी यूपी बोर्ड के इतिहास में 'ऑल टाइम टॉपर' बनी हुई हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम की जांच करने का सबसे आसान तरीका है: सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं। फिर, होमपेज पर 10वीं/12वीं परिणाम के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद, अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें। आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसे आप भविष्य के लिए सहेज सकते हैं। रायबरेली के सरांवा गांव के लोग आज भी सौम्या की सफलता की कहानी को प्रेरणा के रूप में बताते हैं। जानकारी के अनुसार, सौम्या वर्तमान में यूपीएससी की तैयारी में व्यस्त हैं। गांव के लोगों का मानना है कि जब भी वह वापस आएंगी, तो वह जिले की आईएएस अधिकारी बनकर ही लौटेंगी। उनके पिता, जो एक किसान हैं, ने हर कदम पर अपनी बेटी का समर्थन किया, भले ही उन्हें घर से दूर अपनी बुआ के यहां रहकर पढ़ाई करनी पड़ी। सौम्या की कहानी एक साधारण परिवार से आने वाली लड़की के लिए प्रेरणादायक है, जिसने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सौम्या पटेल की सफलता की कहानी न केवल उनके परिवार और गांव के लिए, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धि यह साबित करती है कि शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। सौम्या ने यह भी दिखाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उन्हें बस सही मार्गदर्शन और अवसर की आवश्यकता होती है। उनकी सफलता की कहानी उन सभी छात्रों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि माता-पिता और शिक्षकों का समर्थन छात्रों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। सौम्या के पिता ने उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। इसी तरह, उनके शिक्षकों ने भी उन्हें मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया। सौम्या की कहानी एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे शिक्षा, कड़ी मेहनत और समर्थन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। सौम्या पटेल का नाम हमेशा यूपी बोर्ड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा





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