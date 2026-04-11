यूपी वोटर लिस्ट: बीजेपी के गढ़ में कटे वोट, क्या बदलेगी सियासत?

उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद जारी वोटर लिस्ट में बीजेपी के लिए चिंताजनक स्थिति सामने आई है। पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में अधिक वोट कटे हैं, जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कम। आंकड़ों से पता चलता है कि बीजेपी को अब नई रणनीति बनाने पर विचार करना होगा।

उत्तर प्रदेश में एसआईआर (Special Summary Revision) के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई यह वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) के लिए चिंता का विषय बन सकती है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कम मतदाताओं के नाम काटे गए, जबकि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। राजनीति क दृष्टिकोण से, एसआईआर के यह परिणाम बीजेपी के लिए कठिनाइयाँ खड़ी कर सकते हैं। शुरुआती दौर

में ही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का संकेत दिया था कि एसआईआर में बीजेपी समर्थकों के वोट अधिक कटेंगे। फाइनल एसआईआर सूची भी इसी ओर इशारा कर रही है।\लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर जैसे बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में 18 से 23 प्रतिशत तक वोट कटे हैं। वहीं, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे जिलों में लगभग 10 से 12 प्रतिशत वोट कटे हैं। फाइनल आंकड़ों को देखकर बीजेपी निश्चित रूप से चिंतित होगी। गौरतलब है कि यूपी की वोटर लिस्ट से एसआईआर के बाद दो करोड़ चार लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। वोट कटने के प्रतिशत के हिसाब से, उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद सबसे अधिक प्रतिशत वोट कटने वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 13.24% मतदाता अब कम हो गए हैं, जबकि गुजरात में एसआईआर के बाद सबसे ज्यादा 13.4 प्रतिशत वोट कटे हैं। अगर किसी को यह लग रहा था कि एसआईआर में मुसलमानों के वोट अधिक कटे होंगे, तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर के आंकड़े सामने आने के बाद यह अनुमान गलत साबित हुआ है। एसआईआर में सबसे अधिक वोट बीजेपी के गढ़ वाले क्षेत्रों में ही कम हुए हैं। इसके विपरीत, मुस्लिम बहुल जिलों में सबसे कम वोट काटे गए हैं। सबसे अधिक वोट लखनऊ में कटे हैं, इसके बाद प्रयागराज, कानपुर, आगरा और गाजियाबाद जैसे जिले हैं। इन जिलों में एसआईआर के बाद सबसे अधिक वोट कम हुए हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर और मुज़फ्फरनगर जैसे मुस्लिम आबादी वाले जिलों में प्रदेश के औसत से काफी कम नाम काटे गए हैं।\वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लखनऊ में लगभग 23 प्रतिशत वोट कम हो गए हैं। गाजियाबाद में 20 प्रतिशत से अधिक और कानपुर, नोएडा, मेरठ में भी लगभग 18 से 19 प्रतिशत वोट कम हुए हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ बीजेपी ने वर्षों से अपना प्रभाव बनाए रखा है और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की है। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में 20 प्रतिशत से अधिक वोट कटे हैं। इसके विपरीत, मुस्लिम बहुल जिलों में यह आंकड़ा औसतन 10 से 12 प्रतिशत के आसपास है। हालाँकि, बीजेपी ने एसआईआर प्रक्रिया का सबसे अधिक समर्थन किया था। अब नई वोटर लिस्ट और वोटर लिस्ट से नाम कटने के आंकड़े आने के बाद, पार्टी को नई रणनीति बनाने पर विचार करना होगा। बीजेपी के लिए, यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है क्योंकि उन्हें अब उन क्षेत्रों में मतदाताओं को पुनः आकर्षित करने की आवश्यकता होगी जहाँ उनके वोट कम हुए हैं, जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी संतुलन बनाए रखना होगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी इस चुनौती का सामना कैसे करती है और आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति कैसे बनाती है





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