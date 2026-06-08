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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा: 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, मोबाइल से नकल करते पकड़ा गया 'मुन्ना भाई'

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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा: 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, मोबाइल से नकल करते पकड़ा गया 'मुन्ना भाई'
यूपी पुलिसभर्ती परीक्षामोबाइल से नकल
📆08-06-2026 23:43:00
📰Dainik Jagran
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उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया, जो बाथरूम में इसका इस्तेमाल कर रहा था। वह परीक्षा के दौरान बाथरूम में जाकर मोबाइल से प्रश्नपत्र से संबंधित जानकारी सर्च कर रहा था। घटना ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग प्रक्रिया की पोल खोल दी।

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया, जो बाथरूम में इसका इस्तेमाल कर रहा था। वह परीक्षा के दौरान बाथरूम में जाकर मोबाइल से प्रश्नपत्र से संबंधित जानकारी सर्च कर रहा था। घटना ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग प्रक्रिया की पोल खोल दी। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उधर, लापरवाही बरतने पर एसपी ने दो दारोगा समेत छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार, अमरोहा का सचिन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा देने के लिए थाना पिलखुवा क्षेत्र स्थित सर्वोदय इंटर कालेज पहुंचा था। परीक्षा शुरू होने के बाद उसकी गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दीं।आरोप है कि वह मोबाइल फोन कपड़ों के अंदर छिपाकर लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच गया। परीक्षा के दौरान वह बाथरूम में जाकर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान केंद्र पर तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ गई। जांच करने पर उसके पास मोबाइल फोन मिला, जिसके बाद उसे तत्काल रोक लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने उसके कब्जे से मिले मोबाइल फोन को भी जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह, एडीएम संदीप सिंह, एएसपी विनीत भटनागर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी परीक्षा केंद्र पहुंचे। अधिकारियों ने केंद्र व्यवस्थापकों से जानकारी ली और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि अभ्यर्थी कड़ी चेकिंग के बावजूद मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष तक कैसे पहुंच गया। घटना के बाद परीक्षा केंद्रों पर की जा रही सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। भर्ती परीक्षा जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में मोबाइल फोन का अंदर पहुंच जाना सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में सचिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पिलखुवा थाने में तैनात सिपाही प्रवीण, अजय, नरेंद्र, नीटू व थाना हाफिजपुर में तैनात दारोगा इरफान और प्रेमचंद को सस्पेंड कर दिया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया, जो बाथरूम में इसका इस्तेमाल कर रहा था। वह परीक्षा के दौरान बाथरूम में जाकर मोबाइल से प्रश्नपत्र से संबंधित जानकारी सर्च कर रहा था। घटना ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग प्रक्रिया की पोल खोल दी। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उधर, लापरवाही बरतने पर एसपी ने दो दारोगा समेत छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार, अमरोहा का सचिन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा देने के लिए थाना पिलखुवा क्षेत्र स्थित सर्वोदय इंटर कालेज पहुंचा था। परीक्षा शुरू होने के बाद उसकी गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दीं।आरोप है कि वह मोबाइल फोन कपड़ों के अंदर छिपाकर लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच गया। परीक्षा के दौरान वह बाथरूम में जाकर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान केंद्र पर तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ गई। जांच करने पर उसके पास मोबाइल फोन मिला, जिसके बाद उसे तत्काल रोक लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने उसके कब्जे से मिले मोबाइल फोन को भी जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह, एडीएम संदीप सिंह, एएसपी विनीत भटनागर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी परीक्षा केंद्र पहुंचे। अधिकारियों ने केंद्र व्यवस्थापकों से जानकारी ली और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि अभ्यर्थी कड़ी चेकिंग के बावजूद मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष तक कैसे पहुंच गया। घटना के बाद परीक्षा केंद्रों पर की जा रही सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। भर्ती परीक्षा जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में मोबाइल फोन का अंदर पहुंच जाना सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में सचिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पिलखुवा थाने में तैनात सिपाही प्रवीण, अजय, नरेंद्र, नीटू व थाना हाफिजपुर में तैनात दारोगा इरफान और प्रेमचंद को सस्पेंड कर दिया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी

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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा मोबाइल से नकल 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

 

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