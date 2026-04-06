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यूपी में बेमौसम बारिश का कहर: 18 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट, 9 अप्रैल तक बिगड़ेगा मौसम, किसानों को भारी नुकसान

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यूपी में बेमौसम बारिश का कहर: 18 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट, 9 अप्रैल तक बिगड़ेगा मौसम, किसानों को भारी नुकसान
उत्तर प्रदेशबारिशओलावृष्टि
📆06-04-2026 10:21:00
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उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों में कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश हुई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। 9 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बारिश जारी रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नुकसान का आकलन कर तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों में मौसम ने करवट ली है, जिससे कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। राज्य के 10 शहरों में ओले गिरे, जिससे किसान ों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में आंधी - बारिश का अलर्ट जारी किया है, और 9 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बारिश जारी रहने की संभावना है। इस बे मौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में गिरावट आई है, और लोगों को ठंड का एहसास हुआ है।\ मौसम विभाग के अनुसार, 7 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में

आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, और ओले गिरने की भी आशंका है। इस दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। पिछले 3 दिनों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से राज्य में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा से प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को हुए नुकसान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।\इस बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, और वे अपनी फसल के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। कई किसानों ने कहा है कि बारिश से उनकी फसल बर्बाद हो गई है, और वे कर्ज कैसे चुकाएंगे इस बात को लेकर परेशान हैं। मौसम विभाग ने कल यानी मंगलवार से पूरे प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। कई शहरों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।\मौसम की मार से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करें। इस बीच, किसानों से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और उन्हें जल्द ही मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने भी लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित रहने की अपील की है

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