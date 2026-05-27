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यूपी सरकार का बड़ा चुनावी दांव: 50 हजार मेधावी बेटियों को मुफ्त स्कूटी, 400 करोड़ का बजट तय

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यूपी सरकार का बड़ा चुनावी दांव: 50 हजार मेधावी बेटियों को मुफ्त स्कूटी, 400 करोड़ का बजट तय
स्कूटी योजनायोगी सरकारमहिला मतदाता
📆27-05-2026 02:46:00
📰Dainik Bhaskar
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2022 के चुनावी वादे को पूरा करते हुए 50 हजार से अधिक मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी वितरित करने की तैयारी में है। इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य महिला मतदाताओं को लुभाना और बेटियों को शिक्षा में सहायता प्रदान करना है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक बड़ा चुनावी दांव खेलने जा रही है। सरकार ने 50 हजार से अधिक मेधावी बेटियों को मुफ्त स्कूटी देने की योजना बनाई है। यह योजना 2022 के चुनावी वादे 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी वितरण योजना' को पूरा करने के लिए है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। पिछले साल यह बजट नियमों पर सहमति न बनने के कारण लैप्स हो गया था, लेकिन अब सरकार ने इसे फिर से पारित किया है। राज्य में कुल 13.

40 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 6.09 करोड़ महिलाएं हैं। सरकार इस योजना के जरिए महिला मतदाताओं को एक मजबूत संदेश देना चाहती है कि वह बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। खास बात यह है कि ज्यादातर लाभार्थी छात्राएं पहली बार 2027 में वोट डालेंगी, जिससे सरकार को राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है। स्कूटी वितरण के लिए पात्रता तय करने पर विचार चल रहा है। दो विकल्प सामने हैं: पहला, यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की टॉपर छात्राओं को चुनना, और दूसरा, स्नातक और परास्नातक में 75% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को शामिल करना। सरकार अमीर परिवारों की बजाय गरीब और मध्यम आय वर्ग की छात्राओं को प्राथमिकता देगी, जिसके लिए पारिवारिक आय सीमा तय की जा रही है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि पेट्रोल स्कूटी देने से छात्राओं पर पेट्रोल का खर्च बढ़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक स्कूटी देना अधिक कारगर होगा। हालांकि, गांव की छात्राओं के लिए चार्जिंग की समस्या हो सकती है। कंपनियों से कम लागत और मजबूत स्कूटी खरीदने की योजना है। 50 हजार स्कूटियों के बड़े ऑर्डर को लेकर हीरो, टीवीएस, ओला, बजाज जैसी बड़ी कंपनियां टेंडर का इंतजार कर रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में खरीद से कंपनियों को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर स्कूटी सप्लाई करनी होगी। इस योजना के अलावा सरकार 'विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना' के तहत चुनाव से पहले 25 लाख से अधिक नए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की तैयारी में है। अब तक 60 लाख से अधिक डिवाइस वितरित किए जा चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक आनंद राय के अनुसार, 2003 में मुलायम सिंह सरकार ने 'कन्या विद्या धन योजना' शुरू की थी, जिससे महिलाओं में अच्छा संदेश गया था। भाजपा महिला मतदाताओं के प्रति सजग है और नारी शक्ति वंदन विधेयक गिरने के बाद विपक्ष के खिलाफ अभियान चला चुकी है। यह स्कूटी योजना सरकार के 'अच्छी सोच, अच्छे काम' के नारे को मजबूत करेगी और विपक्ष के उन आरोपों को कमजोर करेगी कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। कुल मिलाकर, यह योजना न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगी, बल्कि चुनावी माहौल में सरकार को मजबूती देगी

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