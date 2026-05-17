यूपी पुलिस से भिड़ा आरोपित के घर वाले, उसे पुलिस से जबरन हराया

उत्तर प्रदेश के जिला जनपद सोनभद्र थाना अनपरा पुलिस ने रविवार को पलासी थाना पुलिस के साथ क्षेत्र के डेहटी उत्तर पंचायत अंतर्गत कोढैली पश्चिम पार गांव में आरोपित मु। राशिद को गिरफ्तार करने गई थी। आरोपित के स्वजनों ने उसे पुलिस से जबरन हरा लिया था और उसे गिरफ्तार भी किया था।
अररिया में यूपी पुलिस से भिड़े आरोपित के घर वाले, बुलाई पड़ी एक्स्ट्रा फोर्स पलासी में यूपी पुलिस द्वारा आरोपित मु। राशिद को गिरफ्तार करने के दौरान उसके स्वजन ों ने उसे छोड़ लिया। आरोपित के स्वजन ों ने उसे पुलिस से जबरन छुड़ाया। उत्तर प्रदेश के जिला जनपद सोनभद्र थाना अनपरा पुलिस ने रविवार को पलासी थाना पुलिस के साथ क्षेत्र के डेहटी उत्तर पंचायत अंतर्गत कोढैली पश्चिम पार गांव में एक आरोपित मु। राशिद को गिरफ्तार करने गई। जिसे पुलिस से स्वजन ों ने जबरन छुड़ा लिया। तत्पश्चात सूचना पाकर पर्याप्त संख्या में पुलिस टीम के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने काफी मशक्कत के बाद आरोपित मु राशिद को गिरफ्तार किया। इस क्रम में यूपी पुलिस के एसआई सतोष सिंह को हल्की चोटें आने की बात कही गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि यूपी पुलिस पलासी थाना पुलिस के साथ क्षेत्र के कोढ़ैली पश्चिम पार बलुवाही गांव के मु राशिद को गिरफ्तार करने गई थी।इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, किंतु आरोपित के स्वजन ों व अन्य ने जबरन धक्का-मुक्की कर आरोपित को पुलिस से छुड़ा लिया। जिसमें यूपी पुलिस के संतोष सिंह को हल्की चोटें भी आयी है। तत्पश्चात सूचना पाकर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ कोढ़ैली पश्चिम पार बलुवाही गांव पहुंचकर मु राशिद को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं, उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को यूपी पुलिस अपने साथ ले गई है।आंख फोरकी, गाल को कुचला और हाथ को जलाया; बेगूसराय में शराब तस्करों ने बेरहमी से की युवक की हत्य.
अररिया में यूपी पुलिस से भिड़े आरोपित के घर वाले, बुलाई पड़ी एक्स्ट्रा फोर्स पलासी में यूपी पुलिस द्वारा आरोपित मु। राशिद को गिरफ्तार करने के दौरान उसके स्वजनों ने उसे छोड़ लिया। आरोपित के स्वजनों ने उसे पुलिस से जबरन छुड़ाया। उत्तर प्रदेश के जिला जनपद सोनभद्र थाना अनपरा पुलिस ने रविवार को पलासी थाना पुलिस के साथ क्षेत्र के डेहटी उत्तर पंचायत अंतर्गत कोढैली पश्चिम पार गांव में एक आरोपित मु। राशिद को गिरफ्तार करने गई। जिसे पुलिस से स्वजनों ने जबरन छुड़ा लिया। तत्पश्चात सूचना पाकर पर्याप्त संख्या में पुलिस टीम के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने काफी मशक्कत के बाद आरोपित मु राशिद को गिरफ्तार किया। इस क्रम में यूपी पुलिस के एसआई सतोष सिंह को हल्की चोटें आने की बात कही गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि यूपी पुलिस पलासी थाना पुलिस के साथ क्षेत्र के कोढ़ैली पश्चिम पार बलुवाही गांव के मु राशिद को गिरफ्तार करने गई थी।इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, किंतु आरोपित के स्वजनों व अन्य ने जबरन धक्का-मुक्की कर आरोपित को पुलिस से छुड़ा लिया। जिसमें यूपी पुलिस के संतोष सिंह को हल्की चोटें भी आयी है। तत्पश्चात सूचना पाकर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ कोढ़ैली पश्चिम पार बलुवाही गांव पहुंचकर मु राशिद को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं, उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को यूपी पुलिस अपने साथ ले गई है।आंख फोरकी, गाल को कुचला और हाथ को जलाया; बेगूसराय में शराब तस्करों ने बेरहमी से की युवक की हत्य
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