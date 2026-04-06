यूपी बना 35 हजार करोड़ का सरप्लस राज्य: आबकारी, स्टाम्प और परिवहन विभागों ने तोड़े रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व अधिशेष के साथ रिकॉर्ड बनाया। आबकारी, स्टाम्प और परिवहन विभागों के शानदार प्रदर्शन से राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई, जिससे राज्य विकास योजनाओं पर अधिक खर्च कर सकेगा।

उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार राजस्व संग्रह दर्ज किया है, जिससे राज्य 35,000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व अधिशेष ( सरप्लस ) वाला राज्य बन गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया कि मार्च 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में 1,020.53 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व एकत्र किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व संग्रह 2,23,060.

18 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10,228 करोड़ रुपये अधिक है। यह उल्लेखनीय वृद्धि राज्य सरकार को विकास योजनाओं पर अधिक खर्च करने की अनुमति देगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल मूल बजट का 81% खर्च भी हो चुका है, जो सरकार की वित्तीय क्षमता और प्रभावी खर्च को दर्शाता है।\राजस्व में इस वृद्धि का श्रेय विशेष रूप से तीन विभागों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को जाता है: आबकारी, स्टाम्प एवं निबंधन, और परिवहन विभाग। इन विभागों ने राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिससे राज्य सरकार को यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वित्त मंत्री ने सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी कार्य योजनाएं तुरंत तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि विकास कार्यों में कोई देरी न हो और प्रदेश की आर्थिक प्रगति निरंतर जारी रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में सरप्लस मौजूद है। यह राज्य के विकास को गति देने और विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद करेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लाभ होगा।\इस सकारात्मक वित्तीय प्रदर्शन के साथ, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वह लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सभी संभव प्रयास करे, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और रोजगार के अवसर पैदा करना शामिल है। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता कुशल वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के सभी नागरिकों को विकास का लाभ मिले और वे एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हों। दैनिक भास्कर ऐप पर उपलब्ध खबर के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अलावा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और बिहार में मौसम संबंधी बदलावों की भी जानकारी दी गई है, जिसमें बारिश और ओलावृष्टि की घटनाओं का उल्लेख है





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उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस आबकारी विभाग स्टाम्प एवं निबंधन परिवहन विभाग वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2025-26 विकास योजनाएं

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