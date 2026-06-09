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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पहला दिन पूरा, 32 हजार से ज्यादा पदों के लिए तीन दिनों में आयोजन

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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पहला दिन पूरा, 32 हजार से ज्यादा पदों के लिए तीन दिनों में आयोजन
यूपी पुलिस भर्तीयूपी पुलिस परीक्षापुलिस भर्ती परीक्षा आंसर क की
📆09-06-2026 01:20:00
📰Dainik Bhaskar
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यूपी में 32,679 पदों के लिए आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन सोमवार को पूरा हुआ। नinquiring ने जानकारी दी कि 9,62,832 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 7,23,540 हाजर रहे। परीक्षा में सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क और मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्रयागराज की कोचिंग संस्थान ने आंसर की जारी कर दी। दूसरी दली परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू हुई। अधिकांश अभ्यर्थी गणित के प्रश्नों को चुनौती देख रहे हैं।

यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन सोमवार को पूरा हुआ। इस बार 32,679 पदों के लिए आयोजित की जा रही भर्ती परीक्षा 10 जून तक तीन दिनों में जारी रहेगी। परीक्षा बोर्ड की जानकारी के अनुार, पहले दिन को всего 9,62,832 अभ्यर्थियों ने दिया गया था, जिनमें से 7,23,540 प्रतिभागी वास्तव में परीक्षा हॉल में हाजर रहे। परीक्षा में सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति और मानसिक योग्यता से संबंधित 150-150 प्रश्न पूछे गए। विशेष रूप से गणित और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने अchl students को ज्यादा चुनौती दी। प्रयागराज में एक प्रमुख कोचिंग संस्थान 'स्टडीफ्राय' ने अपने आंसर की (ANSWER KEY) जारी कर दी है, जिसे दो लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है। साथ ही, यह जानकारी के लिए ध्यान रखें कि यह आंसर की कोचिंग संस्थान द्वारा जारी की गई है। दैनिक भास्कर इन सवालों के सही या गलत उत्तर के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस बार की परीक्षा के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उदाहरण के लिए, बाराबंकी में एक लड़की की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु का इंजान पंक्तियों में उभरा, जबकि पुलिस परीक्षा देखने के बाद कई लड़कियों ने खुशी के आंसू बहाए। अधिकांश अभ्यर्थी गणित से जुड़े प्रश्नों के कारण उलझे हुए हैं। यूपी में दूसरी दली परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चली। इससे पहले अभ्यर्थियों की कड़ी सुरक्षा जांच की गई। एग्जाम हॉल में प्रवेश से पहले एडमिट कार्ड की जांच, बायोमेट्रिक मिलान और रेटिना स्कैन किया गया। इस बार की भर्ती में पदों की संख्या और अभ्यर्थियों की भागीदारी का आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह ऐतिहासिक मानी जा रही है। ध्यान रहें कि उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश के आसार, राजस्थान में आंधी-बारिश की चेतावनी, लखनऊ में तापमान 42 डिग्री पर पहुंचने का अनुमान और हरियाणा, नारनौल और उदयपुर में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं.

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