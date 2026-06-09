यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पहला दिन पूरा, 32 हजार से ज्यादा पदों के लिए तीन दिनों में आयोजन

यूपी में 32,679 पदों के लिए आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन सोमवार को पूरा हुआ। नinquiring ने जानकारी दी कि 9,62,832 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 7,23,540 हाजर रहे। परीक्षा में सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क और मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्रयागराज की कोचिंग संस्थान ने आंसर की जारी कर दी। दूसरी दली परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू हुई। अधिकांश अभ्यर्थी गणित के प्रश्नों को चुनौती देख रहे हैं।

यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन सोमवार को पूरा हुआ। इस बार 32,679 पदों के लिए आयोजित की जा रही भर्ती परीक्षा 10 जून तक तीन दिनों में जारी रहेगी। परीक्षा बोर्ड की जानकारी के अनुार, पहले दिन को всего 9,62,832 अभ्यर्थियों ने दिया गया था, जिनमें से 7,23,540 प्रतिभागी वास्तव में परीक्षा हॉल में हाजर रहे। परीक्षा में सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति और मानसिक योग्यता से संबंधित 150-150 प्रश्न पूछे गए। विशेष रूप से गणित और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने अchl students को ज्यादा चुनौती दी। प्रयागराज में एक प्रमुख कोचिंग संस्थान 'स्टडीफ्राय' ने अपने आंसर की (ANSWER KEY) जारी कर दी है, जिसे दो लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है। साथ ही, यह जानकारी के लिए ध्यान रखें कि यह आंसर की कोचिंग संस्थान द्वारा जारी की गई है। दैनिक भास्कर इन सवालों के सही या गलत उत्तर के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस बार की परीक्षा के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उदाहरण के लिए, बाराबंकी में एक लड़की की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु का इंजान पंक्तियों में उभरा, जबकि पुलिस परीक्षा देखने के बाद कई लड़कियों ने खुशी के आंसू बहाए। अधिकांश अभ्यर्थी गणित से जुड़े प्रश्नों के कारण उलझे हुए हैं। यूपी में दूसरी दली परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चली। इससे पहले अभ्यर्थियों की कड़ी सुरक्षा जांच की गई। एग्जाम हॉल में प्रवेश से पहले एडमिट कार्ड की जांच, बायोमेट्रिक मिलान और रेटिना स्कैन किया गया। इस बार की भर्ती में पदों की संख्या और अभ्यर्थियों की भागीदारी का आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह ऐतिहासिक मानी जा रही है। ध्यान रहें कि उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश के आसार, राजस्थान में आंधी-बारिश की चेतावनी, लखनऊ में तापमान 42 डिग्री पर पहुंचने का अनुमान और हरियाणा, नारनौल और उदयपुर में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं.

यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन सोमवार को पूरा हुआ। इस बार 32,679 पदों के लिए आयोजित की जा रही भर्ती परीक्षा 10 जून तक तीन दिनों में जारी रहेगी। परीक्षा बोर्ड की जानकारी के अनुार, पहले दिन को всего 9,62,832 अभ्यर्थियों ने दिया गया था, जिनमें से 7,23,540 प्रतिभागी वास्तव में परीक्षा हॉल में हाजर रहे। परीक्षा में सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति और मानसिक योग्यता से संबंधित 150-150 प्रश्न पूछे गए। विशेष रूप से गणित और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने अchl students को ज्यादा चुनौती दी। प्रयागराज में एक प्रमुख कोचिंग संस्थान 'स्टडीफ्राय' ने अपने आंसर की (ANSWER KEY) जारी कर दी है, जिसे दो लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है। साथ ही, यह जानकारी के लिए ध्यान रखें कि यह आंसर की कोचिंग संस्थान द्वारा जारी की गई है। दैनिक भास्कर इन सवालों के सही या गलत उत्तर के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस बार की परीक्षा के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उदाहरण के लिए, बाराबंकी में एक लड़की की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु का इंजान पंक्तियों में उभरा, जबकि पुलिस परीक्षा देखने के बाद कई लड़कियों ने खुशी के आंसू बहाए। अधिकांश अभ्यर्थी गणित से जुड़े प्रश्नों के कारण उलझे हुए हैं। यूपी में दूसरी दली परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चली। इससे पहले अभ्यर्थियों की कड़ी सुरक्षा जांच की गई। एग्जाम हॉल में प्रवेश से पहले एडमिट कार्ड की जांच, बायोमेट्रिक मिलान और रेटिना स्कैन किया गया। इस बार की भर्ती में पदों की संख्या और अभ्यर्थियों की भागीदारी का आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह ऐतिहासिक मानी जा रही है। ध्यान रहें कि उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश के आसार, राजस्थान में आंधी-बारिश की चेतावनी, लखनऊ में तापमान 42 डिग्री पर पहुंचने का अनुमान और हरियाणा, नारनौल और उदयपुर में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

यूपी पुलिस भर्ती यूपी पुलिस परीक्षा पुलिस भर्ती परीक्षा आंसर क की यूपी पुलिस परीक्षा सवाल यूपी 32 679 पदों की भर्ती

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GGU में एक साथ 12 कर्मचारियों का तबादला, 32 विभागों के पेपर लीक की आशंका, मचा हड़कंप | 12 Employees Transferred At Ggu Amid Fears Of Paper LeakGGU Samarth Portal Leak: 32 विभागों के प्रश्नपत्र और गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने की आशंका के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक साथ 12 कर्मचारियों का तबादला कर दिया है।

Read more »

नोएडा एयरपोर्ट को मिली नई कनेक्टिविटी, खुलेगा दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे इंटरचेंज; टोल फ्री रहेगा 32 KM का सफर - delhimumbai link expressway interchange will reopen to the public along with airport operationsनोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून से इंडिगो की कमर्शियल उड़ानें शुरू होने के साथ ही दिल्ली-मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज आम जनता के लिए खुल जाएगा। यह इंटरचेंज यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली-एनसीआर, मथुरा और आगरा से एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे के 32 किमी हिस्से पर टोल नहीं...

Read more »

UP: अबॉर्शन के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामाउत्तर प्रदेश के एटा जिले के नगला मिश्री गांव में 32 वर्षीय महिला शिवा की अबॉर्शन से जुड़ी स्वास्थ्य जटिलताओं के इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने उसके लिव-इन पार्टनर अश्वनी पर गर्भपात के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि प्रक्रिया के बाद महिला की तबीयत बिगड़ती गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Read more »

32 मंजिल की थी बिल्डिंग, शख्स को बेच दिया 34वें फ्लोर का फ्लैट... क्या है ये माजरा?एक शख्स को 32 मंजिल की इमारत में बिल्डर ने 34वें फ्लोर का फ्लैट बेच दिया. जब वह चाबी लेने गया, तब पूरे माजरे का खुलासा हुआ. अब शख्स को न फ्लैट मिला और न पैसा.

Read more »

Rajasthan: ब्याज माफिया के ठिकाने पर पुलिस की दबिश, 47 किलो चांदी, 32 तोला सोना और 27 वाहन जब्त | Pratapgarh Interest Mafia Action Dhariyawad Bhanawata Police Raidप्रतापगढ़ जिले में ब्याज माफिया के खिलाफ प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई की है। धरियावद उपखंड के केसरियावाद थाना क्षेत्र के भानावता गांव में दबिश देकर ब्याज माफिया भगवानलाल प्रजापत के घर से करोड़ों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात, वाहन और बड़ी मात्रा में कृषि यंत्र बरामद...

Read more »

चीन ने दुनिया का पहला पवन ऊर्जा से चलने वाला अंडरवॉटर डेटा सेंटर लॉन्च कियाचीन ने दुनिया का पहला पवन ऊर्जा से चलने वाला अंडरवॉटर डेटा सेंटर लॉन्च किया है। यह डेटा सेंटर शंघाई के लिन-गांग स्पेशल एरिया में लगभग 32 फीट नीचे समुद्र में स्थित है। इसके चारों ओर 50 से अधिक पवन चक्कियां लगी हैं। डेटा सेंटर की बदौलत चीन को 3 बड़ी समस्याओं के सुलझाने की उम्मीद है।

Read more »