यूपी बोर्ड ने परीक्षा‑2026 के लिये 87 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा‑2026 के संचालन व उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन के लिये 87 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया, जिसमें कर्मचारियों का वेतन, यात्रा व्यय और मूल्यांकन शुल्क शामिल है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ( यूपी बोर्ड ) ने हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा‑2026 के संचालन और उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के लिये कुल लगभग 87 करोड़ रुपये का विशेष बजट मंजूर किया है। यह निधि राज्य के विभिन्न जिलों और संबद्ध केंद्रों को वितरण के लिये निर्धारित की गयी है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में कोई भी वित्तीय बाधा न उत्पन्न हो। बोर्ड द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस धनराशि का प्रयोग केवल तय किए गये मदों में ही किया जाये, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। बजट में कर्मचारियों का वेतन, यात्रा व्यय, उत्तरपुस्तिका संग्रहण एवं मूल्यांकन के लिये आवश्यक सभी खर्चों को सम्मिलित किया गया है। बजट के विस्तृत विवरण के अनुसार, परीक्षा केंद्रों और संकलन केंद्रों पर तैनात केंद्र व्यवस्थापकों, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों, लिपिकों, बंडल वाहकों, अग्रसारण अधिकारियों तथा अन्य सहायक कर्मियों के वेतन तथा जुर्माने के लिये 27.

86 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए गये हैं। यह राशि इन कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन के साथ-साथ परीक्षा के दौरान किए जाने वाले अतिरिक्त कार्यों के लिये विशेष भत्ते को भी सम्मिलित करती है। यात्रा खर्च को भी इस भाग में सम्मिलित किया गया है, जिससे केन्द्रों के बीच दस्तावेज़ों की त्वरित और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके। उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कार्य के लिये अधिकतम 58.88 करोड़ रुपये की आवंटन की गई है। इस बड़े बजट में परीक्षक, मुख्य नियंत्रक, उप‑नियंत्रक तथा अन्य मूल्यांकन कर्मियों के वेतन, यात्रा भत्ते और विभिन्न प्रशासनिक मदें शामिल हैं। कुल मिलाकर 2.33 करोड़ रुपये यात्रा व्यय के लिये और 56.54 करोड़ रुपये सीधे वेतन एवं भत्ते के लिये निर्धारित किए गये हैं। यह राशि सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को केंद्र-वार भुगतान के लिये भेजी गई है, जिससे वे अपनी-अपनी क्षेत्रों में बजट का त्वरित और सुगम वितरण कर सकें। बोर्ड ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आर्थिक साधन का उपयोग केवल निर्धारित मानदंडों के अन्तर्गत ही किया जाये, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या वित्तीय अनियमितता न हो। यह कदम यूपी बोर्ड की वित्तीय योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे विद्यार्थियों को बिना किसी व्यवधान के उच्च गुणवत्ता वाली परीक्षा सुविधा प्रदान की जा सके





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यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 बजट घोषणा उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन शिक्षा वित्त

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