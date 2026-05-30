सचिवालय प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों के विरोध के बाद सीयूजी मोबाइल नंबर बदलने का फैसला वापस ले लिया है, अब पुराने नंबरों को ही नई चुनी गई सेवा प्रदाता कंपनी बीएसएनएल में पोर्ट कराया जाएगा

यूपी में नहीं बदलेंगे सचिवालय कर्मियों के सीयूजी नंबर, पुराने नंबर बीएसएनएल में होंगे पोर्ट, सचिवालय प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों के विरोध के बाद सीयूजी मोबाइल नंबर बदलने का फैसला वापस ले लिया है, अब पुराने नंबरों को ही नई चुनी गई सेवा प्रदाता कंपनी बीएसएनएल में पोर्ट कराया जाएगा, इसके लिए सोमवार को मौजूदा सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन/आइडिया के अधिकारियों से सचिवालय प्रशासन के उच्चाधिकारी बात करेंगे, सचिवालय प्रशासन विभाग ने सचिवालय के सभी शाखा अधिष्ठानों को शनिवार को अवकाश के दिन कार्यालय खोलकर नया सीयूजी नंबर प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए थे, शुक्रवार को देर रात ही इस आदेश को रद्द कर दिया गया, सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने बताया है कि कर्मचारियों के पुराने सीयूजी नंबर को ही अब बीएसएनएल में पोर्ट कराने का निर्णय लिया गया है, सचिवालय कर्मियों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सभी 4200 सीयूजी नंबरों को पोर्ट कराने के मुद्दे पर वोडाफोन/आइडिया कंपनी से सोमवार को बातचीत की जाएगी, उल्लेखनीय है कि नया सीयूजी नंबर जारी किए जाने के निर्णय के विरोध में सचिवालय कर्मियों ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित बास्केटबाल ग्राउंड में सभा की थी, सोमवार को भी आम सभा करने के साथ ही सचिवालय प्रशासन विभाग के सामने प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, नंबर बदलने का निर्णय वापस नहीं लिए जाने पर मुख्य सचिव कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी थ.

यूपी में नहीं बदलेंगे सचिवालय कर्मियों के सीयूजी नंबर, पुराने नंबर बीएसएनएल में होंगे पोर्ट, सचिवालय प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों के विरोध के बाद सीयूजी मोबाइल नंबर बदलने का फैसला वापस ले लिया है, अब पुराने नंबरों को ही नई चुनी गई सेवा प्रदाता कंपनी बीएसएनएल में पोर्ट कराया जाएगा, इसके लिए सोमवार को मौजूदा सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन/आइडिया के अधिकारियों से सचिवालय प्रशासन के उच्चाधिकारी बात करेंगे, सचिवालय प्रशासन विभाग ने सचिवालय के सभी शाखा अधिष्ठानों को शनिवार को अवकाश के दिन कार्यालय खोलकर नया सीयूजी नंबर प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए थे, शुक्रवार को देर रात ही इस आदेश को रद्द कर दिया गया, सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने बताया है कि कर्मचारियों के पुराने सीयूजी नंबर को ही अब बीएसएनएल में पोर्ट कराने का निर्णय लिया गया है, सचिवालय कर्मियों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सभी 4200 सीयूजी नंबरों को पोर्ट कराने के मुद्दे पर वोडाफोन/आइडिया कंपनी से सोमवार को बातचीत की जाएगी, उल्लेखनीय है कि नया सीयूजी नंबर जारी किए जाने के निर्णय के विरोध में सचिवालय कर्मियों ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित बास्केटबाल ग्राउंड में सभा की थी, सोमवार को भी आम सभा करने के साथ ही सचिवालय प्रशासन विभाग के सामने प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, नंबर बदलने का निर्णय वापस नहीं लिए जाने पर मुख्य सचिव कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी थ





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सचिवालय प्रशासन विभाग कर्मचारियों के विरोध सीयूजी मोबाइल नंबर बदलने का फैसला बीएसएनएल पुराने नंबरों को पोर्ट करना

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