यूपी रेरा ने रियल एस्टेट एजेंटों के लिए नए नियम लागू किए

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (यूपी रेरा) ने पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों के लिए रिकॉर्ड रखना और तिमाही लेनदेन रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया है। यूपी रेरा ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियम बदले।

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी ( यूपी रेरा ) ने पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंट ों के लिए रिकॉर्ड रखना और तिमाही लेनदेन रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया है। यूपी रेरा ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियम बदले। अब पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंट ों के लिए रिकार्ड रखना और हर तिमाही में लेन-देन की रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट देने में देरी पर संबंधित तिमाही के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। पहले रियल एस्टेट एजेंट ों के लिए इस तरह का प्रविधान नहीं था। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (जनरल) रेगुलेशन 2019 के 11वें संशोधन को अधिसूचित किया है। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणन से जुड़े प्रविधानों में भी बदलाव किया गया हैं। रेरा कानून में प्रमोटरों के लिए योजनाओं की तिमाही प्रगति रिपोर्ट देना अनिवार्य है। अब उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट एजेंट ों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए एजेंटों के द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और दस्तावेजों को निर्धारित किया है। यदि कोई रियल एस्टेट एजेंट तय समय सीमा के भीतर तिमाही लेन-देन रिपोर्ट जमा नहीं करता है तो उसे संबंधित तिमाही के लिए विलंब शुल्क देना होगा। इस संशोधन के तहत पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंट ों को ग्राहकों से जुड़े सभी लेन-देन का रिकार्ड सुरक्षित रखना होगा। अब रियल एस्टेट एजेंट ों को यूपी रेरा द्वारा निर्धारित प्रारूप में कैश बुक, जर्नल, लेजर और ग्राहक रजिस्टर रखना होगा। इन रिकार्ड को प्रोजेक्ट पूरा होने या पंजीकृत बिक्री व लीज डीड होने की तारीख से कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। जरूरत पड़ने पर जांच या किसी कार्यवाही के दौरान रियल एस्टेट एजेंट ों को ये दस्तावेज नियामक प्राधिकरण या उसके अधिकृत अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने होंगे। पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंट को प्रत्येक तिमाही के दौरान कराए गए लेन-देन की जानकारी और एजेंसी से जुड़े कर्मचारियों की जानकारी तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर यूपी रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। यह भी प्रविधान किया गया है कि पहली बार रिपोर्ट जमा करते समय एजेंटों को यूपी रेरा में पंजीकरण मिलने के बाद से अब तक कराए सभी लेन-देन की जानकारी देनी होगी। इसके बाद हर तिमाही के लेन-देन की जानकारी अलग-अलग देनी होगी। यूपी रेरा चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने कहा कि नए प्रावधान रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता , जवाबदेही और व्यावसायिकता को और मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (यूपी रेरा) ने पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों के लिए रिकॉर्ड रखना और तिमाही लेनदेन रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया है। यूपी रेरा ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियम बदले। अब पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों के लिए रिकार्ड रखना और हर तिमाही में लेन-देन की रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट देने में देरी पर संबंधित तिमाही के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। पहले रियल एस्टेट एजेंटों के लिए इस तरह का प्रविधान नहीं था। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (जनरल) रेगुलेशन 2019 के 11वें संशोधन को अधिसूचित किया है। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणन से जुड़े प्रविधानों में भी बदलाव किया गया हैं। रेरा कानून में प्रमोटरों के लिए योजनाओं की तिमाही प्रगति रिपोर्ट देना अनिवार्य है। अब उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट एजेंटों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए एजेंटों के द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और दस्तावेजों को निर्धारित किया है। यदि कोई रियल एस्टेट एजेंट तय समय सीमा के भीतर तिमाही लेन-देन रिपोर्ट जमा नहीं करता है तो उसे संबंधित तिमाही के लिए विलंब शुल्क देना होगा। इस संशोधन के तहत पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों को ग्राहकों से जुड़े सभी लेन-देन का रिकार्ड सुरक्षित रखना होगा। अब रियल एस्टेट एजेंटों को यूपी रेरा द्वारा निर्धारित प्रारूप में कैश बुक, जर्नल, लेजर और ग्राहक रजिस्टर रखना होगा। इन रिकार्ड को प्रोजेक्ट पूरा होने या पंजीकृत बिक्री व लीज डीड होने की तारीख से कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। जरूरत पड़ने पर जांच या किसी कार्यवाही के दौरान रियल एस्टेट एजेंटों को ये दस्तावेज नियामक प्राधिकरण या उसके अधिकृत अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने होंगे। पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंट को प्रत्येक तिमाही के दौरान कराए गए लेन-देन की जानकारी और एजेंसी से जुड़े कर्मचारियों की जानकारी तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर यूपी रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। यह भी प्रविधान किया गया है कि पहली बार रिपोर्ट जमा करते समय एजेंटों को यूपी रेरा में पंजीकरण मिलने के बाद से अब तक कराए सभी लेन-देन की जानकारी देनी होगी। इसके बाद हर तिमाही के लेन-देन की जानकारी अलग-अलग देनी होगी। यूपी रेरा चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने कहा कि नए प्रावधान रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यावसायिकता को और मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं





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