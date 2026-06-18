यूपी सरकारी स्कूलों में एआई और रोबोटिक्स शिक्षा के लिए आईआईटी कानपुर के साथ 900 शिक्षकों का प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में नवप्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के माध्यम से 900 शिक्षकों को एआई, रोबोटिक्स और कंप्यूटर विज्ञान में विशेष प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में आने वाले इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और कोडिंग सीखने का अवसर दिया जाएगा। पिछले वर्ष 2025-26 में 756 शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुकी है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर के लगभग 45 हजार शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम मॉड्यूल तैयार किए जा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग, डायट और परिषद के प्रवक्ताओं को शामिल करने वाला यह पहल देश की तकनीकी शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास है।

यूपी सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में नवप्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स को शिक्षा के माध्यम में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 900 शिक्षकों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के माध्यम से डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कोडिंग, आर्तिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी की है। यह पहल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विज्ञान विषय के लगभग 45 हजार शिक्षकों का क्षमता संवर्धन करने के लिए मॉड्यूल तैयार करने के बाद आई है, जो परिषद द्वारा पहले ही किसी अंश में कार्यान्वयन में लाए गए हैं। वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2025-26 में आईआईटी कानपुर ने पहले से ही 756 शिक्षकों को प्रशिक्षित कर लिया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को तकनीकी कौशल का व्यावहारिक ज्ञान देना है ताकि वे विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित कर सकें। यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग के 750 शिक्षक, डायट के 140 प्रवक्ता और परिषद की विभिन्न इकाइयों के 10 प्रवक्ता शामिल करेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में नवाचार के लिए यह कदम देश की सबसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक के साथ समन्वय को दर्शाता है। इस ऐतिहासिक निवेश से स्कूली श्क्लरों को भविष्य की तकनीकों से परिचित कराया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्किल इंडिया मिशन के अनुरूप एक दक्ष कार्यबल विकसित हो सके.

यूपी सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में नवप्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स को शिक्षा के माध्यम में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 900 शिक्षकों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के माध्यम से डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कोडिंग, आर्तिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी की है। यह पहल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विज्ञान विषय के लगभग 45 हजार शिक्षकों का क्षमता संवर्धन करने के लिए मॉड्यूल तैयार करने के बाद आई है, जो परिषद द्वारा पहले ही किसी अंश में कार्यान्वयन में लाए गए हैं। वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2025-26 में आईआईटी कानपुर ने पहले से ही 756 शिक्षकों को प्रशिक्षित कर लिया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को तकनीकी कौशल का व्यावहारिक ज्ञान देना है ताकि वे विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित कर सकें। यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग के 750 शिक्षक, डायट के 140 प्रवक्ता और परिषद की विभिन्न इकाइयों के 10 प्रवक्ता शामिल करेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में नवाचार के लिए यह कदम देश की सबसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक के साथ समन्वय को दर्शाता है। इस ऐतिहासिक निवेश से स्कूली श्क्लरों को भविष्य की तकनीकों से परिचित कराया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्किल इंडिया मिशन के अनुरूप एक दक्ष कार्यबल विकसित हो सके





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