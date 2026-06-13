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यूपी फिरोजाबाद में कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे ने पत्नी की हत्या करके खुदकुशी कर ली

Crime News

यूपी फिरोजाबाद में कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे ने पत्नी की हत्या करके खुदकुशी कर ली
FirozabadCongressEx-MLA
📆13-06-2026 18:59:00
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फिरोजाबाद जिले में शनिवार रात एक घटना घटी जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक जगदीश यादव के बेटे राकेश यादव ने अपनी पत्नी राममूर्ति देवी को गोली मारी और फिर खुद को मार लिया। दोनों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची और जांच शुरू की। राकेश यादव पिछले कुछ सालों से 20 साल की युवती को जाल में फंसाकर दुराचार करने के आरोप में गिरफ्तार होने से पहले एक बालक को बनाने की कोशिश में मसुर्मा की हत्या का आरोप है।

यूपी फिरोजाबाद जिले में शनिवार रात घटना घटी जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक जगदीश यादव के बेटे राकेश यादव ने अपनी पत्नी राममूर्ति देवी को गोली मारकर हत्या कर दिया और फिर खुद को मार लिया। दोनों की मौत हो गई। घटना का मुख्य आधार यह है कि राकेश यादव लगभग 20 साल की युवती को जाल में फंसाकर उसके साथ दुराचार करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की आशंका थी। परिजनों का कहना है कि शनिवार शाम को कोर्ट से लौटने के बाद राकेश अचानक शांत था और घर में बिना किसी बातचीत के गोली चलाई। वह सबमिटन कानूनी व अतिरिक्त जानकारी संग्रहीत करता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुँची। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौका से एक लाइसेंसी रिवाल्वर प्राप्त हुआ। प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार राणा ने कहा कि प्रथमदृष्टया मामला मानसिक तनाव से जुड़ा लग रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच जारी रख रही है। पूर्ण रिपोर्ट के लिए पीआर डबगोल पर रुकें.

यूपी फिरोजाबाद जिले में शनिवार रात घटना घटी जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक जगदीश यादव के बेटे राकेश यादव ने अपनी पत्नी राममूर्ति देवी को गोली मारकर हत्या कर दिया और फिर खुद को मार लिया। दोनों की मौत हो गई। घटना का मुख्य आधार यह है कि राकेश यादव लगभग 20 साल की युवती को जाल में फंसाकर उसके साथ दुराचार करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की आशंका थी। परिजनों का कहना है कि शनिवार शाम को कोर्ट से लौटने के बाद राकेश अचानक शांत था और घर में बिना किसी बातचीत के गोली चलाई। वह सबमिटन कानूनी व अतिरिक्त जानकारी संग्रहीत करता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुँची। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौका से एक लाइसेंसी रिवाल्वर प्राप्त हुआ। प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार राणा ने कहा कि प्रथमदृष्टया मामला मानसिक तनाव से जुड़ा लग रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच जारी रख रही है। पूर्ण रिपोर्ट के लिए पीआर डबगोल पर रुकें

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Firozabad Congress Ex-MLA Murder-Suicide Rakesh Yadav Ramamurti Devi Forensic Police Investigation

 

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