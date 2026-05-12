यूपी सांप्रदायिक कार्यक्रम के दौरान शादी की 14वीं दिन से पहले दुल्हन की मौत, पति का दावा, मजाक कर रही थी, जांच में

यूपी के झांसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 14वें दिन ही दुल्हन अचानक ससुराल की दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई. घर के लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई. पति का दावा है कि वह छत की मुंडेर पर पैर lटकाकर मजाक कर रही थी, लेकिन फिर नीचे गिर गई. पुलिस संदिग्ध मानती है और जांच में जुटी है. मृतका की पहचान 30 वर्षीय प्रियंका मिश्रा के रूप में हुई है, जिसका मायका गोरखपुर जिले में है. प्रियंका बीएड भी कर चुकी थी और काफी होशियार थी.
यूपी के झांसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 14वें दिन ही दुल्हन अचानक ससुराल की दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई.
घर के लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई. पत्नी की पहचान 30 वर्षीय प्रियंका मिश्रा के रूप में हुई है, जिसका मायका गोरखपुर जिले में है. प्रियंका बीएड भी कर चुकी थी और काफी होशियार थी. इस मामले में पति का कहना है कि पत्नी छत की मुंडेर पर पैर लटकाकर मजाक कर रही थी, तभी नीचे गिर गई.
पुलिस संदिग्ध मानती है और जांच में जुटी है. मृतका की शादीशुदा 28 अप्रैल को हुई थी, लेकिन घटना आठ दिन बाद हुई है. इस घटना को लेकर कई सवाल भी खड़े हैं कि धूप होने के बावजूद वह दोनों क्यों गए और शादी के बाद भी क्यों कार्यक्रम के बीच हुई. मामले में पुलिस जांच कर रही है. सभी बयान दर्ज किए जा रहे हैं
Death Marriage Accident Communication Police Investigation
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