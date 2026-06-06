Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल 2026 लिखित परीक्षा में स्कोर बढ़ाने के 8 अहम टिप्स

Employment News

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल 2026 लिखित परीक्षा में स्कोर बढ़ाने के 8 अहम टिप्स
UP PoliceConstable ExamPreparation Tips
📆06-06-2026 07:50:00
📰NBT Hindi News
10 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 24% · Publisher: 51%

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिये 8 जून से 10 जून तक आयोजित लिखित परीक्षा में समय प्रबंधन, प्रश्न पढ़ने की आदत और OMR शीट भरने की सावधानी जैसे कई पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। इस लेख में 8 प्रमुख गलतियों से बचने के उपाय बताए गए हैं, जो आपके स्कोर को बढ़ा सकते हैं।

उत्तरी प्रदेश में यूपी पुलिस के विभिन्न पदों जैसे सिपाही, जेल वार्डर आदि के लिये लिखित परीक्षा 8 से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। इस महत्त्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों aspirants के लिये कुछ सामान्य गलतियों से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी‑छोटी भूलें आपके कुल अंक को घटा सकती हैं। इस बार परीक्षा में नकारात्मक marks नहीं लगाए जाएंगे, इसलिए आप अधिक प्रश्नों कोAttempt कर सकते हैं लेकिन फिर भी उचित रणनीति और समय प्रबंधन अपनाना अनिवार्य है। परीक्षा दो शिफ्टों में विभाजित होगी; सुबह की पहली शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर की दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे तक चलेगी। यह ऑफलाइन पेपर‑पेन मोड में होगी जहाँ आपको प्रश्नपत्र से सही विकल्प चुनकर OMR शीट पर गोलाकारी करनी होगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक क्षमता, मानसिक योग्यता, तर्कशक्ति और अभिरुचि आधारित प्रश्नों से मिलकर यह परीक्षा बनी होगी। उम्मीदवारों को सुझाव दिया गया है कि पेपर मिलने पर प्रश्नपत्र को पहले लेआउट में विभाजित कर लें और प्रत्येक सेक्शन को निश्चित समय आवंटित कर लें। आसान प्रश्नों को पहले हल करके आत्मविश्वास बढ़ाएँ और कठिन प्रश्नों पर बाद में लौटें। किसी एक विषय में अधिक समय लगाना परीक्षण की समाप्ति से पहले प्रश्नों को छोड़ने का कारण बन सकता है, इसलिए सभी विषयों में संतुलित समय वितरण रखें। तर्कशक्ति वाले प्रश्नों को धैर्य और एकाग्रता के साथ हल करें; जल्दबाजी में छोटी‑छोटी त्रुटियों से अंक घट सकते हैं। गणित और तर्कशक्ति में लम्बी विधियों को टालें और शॉर्ट ट्रिक तथा तेज समाधान पर भरोसा करें, परन्तु समाधान के दौरान उत्तर को गलत भरने से बचें। प्रत्येक प्रश्न को पूरी तरह पढ़ें, विशेषकर 'नहीं', 'सही/गलत' और 'NOT' जैसे शब्दों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये शब्द अक्सर विकल्प को उलट देते हैं। OMR शीट पर उत्तर भरते समय सावधानी बरतें; कई बार सही उत्तर देने के बाद शीट पर गलत गोलाकारी करने की प्रवृत्ति देखी गई है। परीक्षा से पहले पर्याप्त नींद लेना, स्वास्थ्य का ख्याल रखना और मानसिक रूप से शांत रहना सफलता की कुंजी है। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुँचना आवश्यक है, क्योंकि देर होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उम्मीदवार helpdeskupcons2025@gmail.

com या 08064526226 पर संपर्क कर सकते हैं। इन बुनियादी दिशानिर्देशों को अपनाकर आप परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं और यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

UP Police Constable Exam Preparation Tips Time Management OMR Sheet

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

World Environment Day 2026: 'हरा होगा भारत, सुरक्षित होगा भविष्य!' ये संदेश भेजकर बढ़ाएं जागरूकताWorld Environment Day 2026: 'हरा होगा भारत, सुरक्षित होगा भविष्य!' ये संदेश भेजकर बढ़ाएं जागरूकताWorld Environment Day 2026 Wishes in Hindi : विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर पढ़ें प्रेरणादायक संदेश, कविता, शायरी, शुभकामनाएं और पर्यावरण संरक्षण का
Read more »

करियर और बिजनेस में चाहिए अपार सफलता? तो सूर्य देव को ऐसे दें अर्घ्य - do you desire immense success in your career and business then offer arghya to the sun god in this mannerकरियर और बिजनेस में चाहिए अपार सफलता? तो सूर्य देव को ऐसे दें अर्घ्य - do you desire immense success in your career and business then offer arghya to the sun god in this mannerभानु सप्तमी Bhanu Saptami 2026 के दिन भगवान सूर्य की पूजा का विधान है।
Read more »

लखनऊ- नर्सिंग प्रवेश परीक्षा कल: 14 हजार सीटों के लिए 1.48 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, AI और STF की रहेगी नजरलखनऊ- नर्सिंग प्रवेश परीक्षा कल: 14 हजार सीटों के लिए 1.48 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, AI और STF की रहेगी नजरNursing Entrance Exam Lucknow Tomorrow Latest Updates. Follow UP Nursing Entrance Exam 2026, AI & STF Surveillance, 14,000 Seats, 1.48 Lakh Candidates, 307 Centers.
Read more »

French Open: अलेक्जेंडर ज्वेरेव फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे, पहले ग्रैंड स्लैम खिताब से सिर्फ एक कदम दूरFrench Open: अलेक्जेंडर ज्वेरेव फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे, पहले ग्रैंड स्लैम खिताब से सिर्फ एक कदम दूरअलेक्जेंडर ज्वेरेव फ्रेंच ओपन 2026 के फाइनल में पहुंच गए हैं। अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश कर रहे ज्वेरेव का सामना फाइनल में 14वीं वरीयता प्राप्त फ्लावियो कोबोली से होगा।
Read more »

'पीएम मोदी के आर्थिक सुधार देश की समृद्धि को लगातार दे रहे हैं बढ़ावा', अमित शाह का बड़ा बयान - pm modi reforms continue to boost economic prosperity says amit shah'पीएम मोदी के आर्थिक सुधार देश की समृद्धि को लगातार दे रहे हैं बढ़ावा', अमित शाह का बड़ा बयान - pm modi reforms continue to boost economic prosperity says amit shahवित्त वर्ष 2026 में देश द्वारा दर्ज की गई 7.
Read more »

प्रगनानंद ने जीता नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट, बने पहले भारतीय चैंपियनप्रगनानंद ने जीता नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट, बने पहले भारतीय चैंपियनभारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रगनानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लगातार चार गेम जीतकर खिताब अपने नाम किया।
Read more »



Render Time: 2026-06-06 10:50:30