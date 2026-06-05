यूपी: आईपीएस अधिकारियों में बड़े पदों पर धड़ाधड़ तबादले, अलाबाद, कानपुर, लखनऊ जैसे कई जिलों में नई जिम्मेदारियां सोंम्पी

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक और अपर पुलिस आयुक्त जैसे विभागों की बड़ी जिम्मेदारियों पर नियुक्त किया गया है। Ravishankar Chhavi, Harish Chandar, Poonam, Ashok Kumar Chaturth, Sachindra Patel और Yamuna Prasad जैसे अधिकारियों को विभागों में नया कार्यभार दिया गया है। यह तबादले राज्य में लोक शिकायत निवारण, भ्रष्टाचार निवारण और पुलिस प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नज़र जताने का संकेत है।
यूपी सरकार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के धड़ाधड़ तबादले कर रही ही। शुक्रवार को प्रदेश में 6 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इनको नई जिम्मेदारी दी गई है।उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार जिम्मेदार अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। आईएएस से लेकर आईपीएस अधिकारियों को बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। जारी लिस्ट के मुताबिक, 6 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी रवि शंकर छवि को पुलिस महानिरीक्षक लोक शिकायत मुख्यालय पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। आईपीएस रवि शंकर छवि मौजूदा समय में पुलिस महानिरीक्षक प्रतीक्षारत मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात थे। इसी तरह हरीश चंदर को पुलिस उपमहानिरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उप्र.
लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2010 बैच के आईपीएस हरीश चंदर मौजूदा समय में पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर के पद पर तैनात थे। 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी पूनम को पुलिस उपमहानिरीक्षक मिर्जापुर परिक्षेत्र मिर्जापुर के पद पर तैनात किया गया है। पूनम मौजूदा समय में पुलिस उपमहानिरीक्षक/प्रधानाचार्य पीटीएस मेरठ के पद पर तैनात थीं। आईपीएस अशोक कुमार चतुर्थ को पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अशोक कुमार मौजूदा समय में पुलिस उपमहानिरीक्षक सीआईडी उप्र. लखनऊ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा आईपीएस सचिन्द्र पटेल को अपर पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट आगरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2012 बैच के आईपीएस सचिन्द्र पटेल मौजूदा समय में पुलिस उपमहानिरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उप्र.
लखनऊ के पद पर तैनात थे। 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी यमुना प्रसाद को पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। यमुना प्रसाद मौजूदा समय में पुलिस उपमहानिरीक्षक पीटीएस मुरादाबाद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे
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