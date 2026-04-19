यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने पर तत्काल रोक, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों के विरोध के बीच ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने तत्काल प्रभाव से स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी है। उपभोक्ताओं के लिए 45 दिनों की कन्वर्जन अवधि, जीरो बैलेंस पर भी 3 दिन तक बिजली आपूर्ति जारी रखने और 5-स्तरीय SMS अलर्ट प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

उत्तर प्रदेश में बिजली स्मार्ट मीटर ों का लगातार विरोध जारी है और इस संबंध में रोज शिकायतें सामने आ रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री श्री ए. के. शर्मा ने तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह निर्णय लखनऊ स्थित शक्ति भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्युत व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उपभोक्ता हितैषी और प्रभावी बनाना था। ऊर्जा मंत्री ने विशेष रूप से स्मार्ट मीटर व्यवस्था की गहन समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में गठित तकनीकी समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती और उस रिपोर्ट की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने की प्रक्रिया पर पूर्ण विराम रहेगा।

ऊर्जा मंत्री श्री ए. के. शर्मा ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में फिलहाल स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, उन्हें एक रूपांतरण अवधि (conversion period) दी जाएगी। इसमें तत्काल प्रभाव से लगभग 15 दिन की रूपांतरण अवधि और उसके बाद अतिरिक्त 30 दिन, यानी कुल मिलाकर लगभग 45 दिन तक किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि नई व्यवस्था में संक्रमण सुचारू रूप से हो और उपभोक्ताओं को अचानक किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक और राहत भरी व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत, यदि किसी उपभोक्ता का बैलेंस जीरो हो जाता है, तब भी तत्काल उनका बिजली कनेक्शन बाधित नहीं किया जाएगा। जीरो बैलेंस होने की स्थिति में भी, अधिकतम 3 दिन या ₹200 तक (2 किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं के लिए) विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। इस कदम से उपभोक्ताओं को अपने बिल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और उन्हें अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा।

उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने और बिलिंग संबंधी पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, एक 5-स्तरीय SMS अलर्ट प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली के तहत, उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल के शेष राशि के आधार पर स्वचालित रूप से संदेश भेजे जाएंगे। पहला संदेश तब आएगा जब बैलेंस 30 प्रतिशत रह जाएगा, दूसरा संदेश 10 प्रतिशत पर, तीसरा संदेश जब बैलेंस पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, डिस्कनेक्शन (बिजली काटने) से एक दिन पहले चौथा संदेश भेजा जाएगा और डिस्कनेक्शन के बाद पांचवां संदेश भी प्राप्त होगा। यह प्रणाली उपभोक्ताओं को अपने खाते की स्थिति से लगातार अवगत कराएगी और उन्हें समय पर भुगतान करने में मदद करेगी। इस प्रणाली के अतिरिक्त, मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिनों में, भले ही उपभोक्ता का बैलेंस नेगेटिव हो जाए, किसी भी स्थिति में उनका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि छुट्टियों के दौरान उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की समस्या का सामना न करना पड़े और वे अनावश्यक परेशानी से बच सकें।

गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए, मंत्री श्री ए. के. शर्मा ने सभी डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) के अधिकारियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। ढीले तारों और स्पार्किंग जैसी तत्काल समस्यायों को भी तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने यह भी जोर दिया कि अनुरक्षण (maintenance) कार्यों में तेजी लाकर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम से कम किया जाए। इसके साथ ही, मंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, उनसे फोन कॉलिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित किया जाए और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाए। यह कदम उपभोक्ताओं के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा





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