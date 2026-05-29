यूपी में हीटवेव को लेकर योगी सरकार ने अधिकारियों को किया अलर्ट

योगी सरकार ने बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।
उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए योगी सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे हीटवेव से बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। सरकार ने जिलाधिकारियों को हीटवेव के दौरान अस्पतालों में विशेष इंतजाम करने, पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और स्कूलों में छुट्टियां घोषित करने जैसे कदम उठाने को कहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार जाने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की अपील की है। साथ ही मजदूरों और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हीटवेव के कारण राज्य में कई मौतें हुई हैं, इसलिए सरकार ने इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग को हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए सभी अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन वार्डों में ठंडे पानी, छाया और ओआरएस की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा आम जनता को भी हीटवेव से बचने के उपाय बताए गए हैं, जैसे कि हल्के रंग के कपड़े पहनना, पर्याप्त पानी पीना और तेज धूप में बाहर जाने से बचना। योगी सरकार का यह कदम राज्य में बढ़ते तापमान को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हीटवेव की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और इससे निपटने के लिए सरकार को दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह समय पर अलर्ट जारी करने में विफल रही है, लेकिन सरकार ने दावा किया है कि पिछले साल से तैयारियां पहले ही शुरू कर दी गई थीं। सरकार के इस कदम से लोगों में जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी राज्य के विभिन्न जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों से अनुरोध है कि वे सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें.
उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए योगी सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे हीटवेव से बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। सरकार ने जिलाधिकारियों को हीटवेव के दौरान अस्पतालों में विशेष इंतजाम करने, पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और स्कूलों में छुट्टियां घोषित करने जैसे कदम उठाने को कहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार जाने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की अपील की है। साथ ही मजदूरों और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हीटवेव के कारण राज्य में कई मौतें हुई हैं, इसलिए सरकार ने इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग को हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए सभी अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन वार्डों में ठंडे पानी, छाया और ओआरएस की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा आम जनता को भी हीटवेव से बचने के उपाय बताए गए हैं, जैसे कि हल्के रंग के कपड़े पहनना, पर्याप्त पानी पीना और तेज धूप में बाहर जाने से बचना। योगी सरकार का यह कदम राज्य में बढ़ते तापमान को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हीटवेव की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और इससे निपटने के लिए सरकार को दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह समय पर अलर्ट जारी करने में विफल रही है, लेकिन सरकार ने दावा किया है कि पिछले साल से तैयारियां पहले ही शुरू कर दी गई थीं। सरकार के इस कदम से लोगों में जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी राज्य के विभिन्न जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों से अनुरोध है कि वे सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें
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