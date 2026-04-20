यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप: परिषदीय विद्यालयों के समय सारिणी में हुआ बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में संशोधन किया है। अब परिषदीय विद्यालय सुबह 7.30 बजे से संचालित होंगे, ताकि छात्रों को चिलचिलाती धूप से बचाया जा सके।

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस विषम परिस्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिषदीय विद्यालयों के समय सारिणी में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के परिषदीय विद्यालय नई समय सारिणी के अनुसार संचालित किए जाएंगे। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य

बच्चों को दोपहर की तेज धूप और लू के प्रकोप से बचाना है, ताकि उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े। नई समय सारिणी के अनुसार, विद्यालयों का संचालन अब सुबह 7.30 बजे से शुरू होगा। छात्रों के लिए पढ़ाई का समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। विद्यालय की शुरुआत सुबह 7.30 से 7.40 बजे तक होने वाली प्रार्थना सभा और योगाभ्यास के साथ होगी, जो छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, मध्यावकाश का समय सुबह 10 बजे से 10.15 बजे तक रखा गया है। वहीं, शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में सुबह 7.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक उपस्थित रहेंगे। इस अतिरिक्त समय के दौरान वे पठन-पाठन से संबंधित शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ आवश्यक प्रशासकीय जिम्मेदारियों को भी पूरा करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल परिषद के अधीन आने वाले विद्यालयों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। वहीं, निजी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधन को यह छूट दी गई है कि वे अपने क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों और गर्मी की गंभीरता को देखते हुए समय में परिवर्तन करने का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों की ओर से पिछले काफी समय से इस मांग को उठाया जा रहा था कि गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूलों के समय में कटौती की जाए। कुछ जिलों में तो जिलाधिकारी ने पहले ही अपने स्तर पर समय बदला था, लेकिन अब पूरे प्रदेश के लिए एक समान और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग की ओर से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूलों में पेयजल और छाया की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े





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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल का समय हीटवेव शिक्षण कार्य

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