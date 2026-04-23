यूपी बोर्ड: मुजफ्फरनगर के वंश सैनी ने प्रदेश में किया नाम रोशन, बने जिला टॉपर

यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा परिणाम में मुजफ्फरनगर के वंश सैनी ने 581 अंकों के साथ प्रदेश की टॉप टेन सूची में छठवां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने जिला टॉपर बनने का भी गौरव प्राप्त किया है।

मुजफ्फरनगर जिले के कुंवर जगदीश प्रसाद सनातन धर्म इंटर कॉलेज के छात्र वंश सैनी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ( यूपी बोर्ड ) की हाईस्कूल परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। वंश ने 600 में से 581 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 96.

83% है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ, उन्होंने राज्य स्तर पर टॉप टेन की सूची में छठवां स्थान हासिल किया है और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है। वंश की सफलता की कहानी विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। वंश सैनी का परिवार साधारण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता है। उनके पिता, सुनील सैनी, शहर में सब्जी बेचते हैं और एक बीघा पैतृक भूमि पर सब्जी की खेती करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। वे अपनी आय के लिए अतिरिक्त मेहनत-मजदूरी भी करते हैं। वंश की माता गृहिणी हैं और उनकी दो बहनें हैं, जिनमें से एक बीकॉम और दूसरी बीसीए की पढ़ाई कर रही हैं। वंश ने कभी भी किसी प्रकार की ट्यूशन नहीं ली। उन्होंने अपनी बड़ी बहनों, मंजू और अन्नू से पढ़ाई में मदद ली। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, वंश ने मन बना लिया था कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। उन्होंने पूरे वर्ष कड़ी मेहनत की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। उनकी सफलता दर्शाती है कि प्रतिभा को संसाधनों और सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दृढ़ इच्छाशक्ति और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। वंश ने सभी विषयों में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने गणित में 100%, अंग्रेजी में 98%, हिंदी में 95%, विज्ञान में 97%, सामाजिक विज्ञान में 93% और ड्राइंग में 98% अंक प्राप्त किए हैं। गणित में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करना उनकी प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण है। वंश के पिता, सुनील सैनी, ने बताया कि उनका सपना है कि उनका बेटा इंजीनियर बने और जीवन में सफलता प्राप्त करे। उन्होंने वंश की सफलता पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि यह उनके परिवार के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण है। वंश की सफलता न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। यह अन्य छात्रों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी कड़ी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वंश की कहानी यह साबित करती है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा सफलता के मार्ग में नहीं आ सकती। उनकी सफलता एक उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करती है और यह उम्मीद जगाती है कि वे अपने सपनों को साकार करने में सफल होंगे





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा वंश सैनी मुजफ्फरनगर जिला टॉपर प्रदेश टॉपर

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

India COVID-19 update: देश में फिर बढ़ा Corona, 24 घंटे में 41 हजार नए मामले, 581 मौतेंदेश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक- बीते 24 घंटे में 41,806 नए मामले दर्ज हुए हैं. और 581 लोगों की मौत हो गई है. तो 39,130 मरीज स्वस्थ हुए हैं. सबसे ज्यादा मौतें कोरोना से बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में हुआ है. महाराष्ट्र में 170 लोगों की जान चली गई है. महाराष्ट्र के बाद केरल में सबसे ज्यादा मौत हुई है. देश के कुल 75.02 फीसदी केस केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओड़िशा और तमिल नाडु में आए हैं. भारत की रिकवरी दर अब 97.28 प्रतिशत है. देखें वीडियो.

Read more »

Sarkari Naukri 2021 LIVE : भारतीय डाक विभाग ने निकालीं भर्तियां, 10वीं पास 581 पदों पर कर सकते हैं आवेदनLatest Government Jobs 2021 (सरकारी नौकरी) Results LIVE News Updates: बेरोजगार युवा ध्यान दें, कई सरकारी विभागों और कंपनियों में भर्ती शुरू हुई है।

Read more »

Covid-19 : 581 दिनों में कोरोना के सबसे कम मामले, सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 80 हजार से कमकोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो इस दौरान 8,043 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,41,95,060 पहुंच गई.

Read more »

बढ़त: शेयर बाजार में बहार, सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा उछाल, निफ्टी में भी तेजीStock Market: शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 150 अंक उछला, निफ्टी भी हरे निशान पर खुला sensex

Read more »

IND vs BAN: टीम इंडिया ने बनाया रिकॉर्ड, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के 92 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, जानेंबांग्लादेश के खिलाफ जीत टेस्ट इतिहास में भारत की 179वीं जीत थी। भारतीय टीम ने अब तक 581 टेस्ट मैच खेले हैं और 178 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।

Read more »

भास्कर अपडेट्स: ED ने अनिल अंबानी ग्रुप की 581 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कीbreaking news hindi, breaking news today, breaking news today bhopal, breaking news live, breaking news headlines, breaking news in india today, breaking news india in hindi, breaking news india sports, Telangana CM Revanth Reddy considers life insurance for 1.15 crore families. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates.

Read more »