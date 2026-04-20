यूपी में प्रशासनिक सर्जरी: बाराबंकी, अयोध्या समेत 10 जिलों के बदले डीएम, 24 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 10 जिलों के जिलाधिकारी समेत 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है।

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर तेज हो गया है। राज्य सरकार ने सोमवार को एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत कुल 24 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया है। इस फेरबदल में प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण जिलों के जिलाधिकारी (डीएम) बदल दिए गए हैं। यह निर्णय मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने के तुरंत बाद लिया गया है। माना जा रहा है कि चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है। इस

सूची में न केवल जिलाधिकारियों के तबादले हुए हैं, बल्कि कई विकास प्राधिकरणों और महत्वपूर्ण विभागों के पदों पर भी नए अधिकारियों को तैनात किया गया है। तबादला सूची के अनुसार, गाजीपुर के डीएम अविनाश कुमार को अलीगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी को अयोध्या का नया डीएम नियुक्त किया गया है। अयोध्या के वर्तमान डीएम निखिल टीकाराम फुंडे को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में नई भूमिका दी गई है। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री और नागरिक उड्डयन विभाग में विशेष सचिव रहे ईशान प्रताप सिंह को बाराबंकी का जिलाधिकारी बनाकर भेजा गया है। अन्य प्रमुख नियुक्तियों में अरविंद सिंह को एटा का डीएम, अमित आसेरी को बांदा का डीएम, डॉ. अंकुर लाठर को फर्रुखाबाद का डीएम, कविता मीना को हापुड़ का डीएम, ईशा प्रिया को अम्बेडकरनगर का डीएम और चर्चित गौड़ को सोनभद्र का जिलाधिकारी बनाया गया है। इस व्यापक प्रशासनिक सर्जरी के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त विभागों या विशेष सचिव के पदों पर स्थानांतरित किया गया है। अलीगढ़ के पूर्व डीएम संजीव रंजन को विशेष सचिव कृषि विभाग, बांदा की डीएम रहीं जे रीभा को विशेष सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म और हापुड़ के पूर्व डीएम अभिषेक पांडेय को अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त बनाया गया है। विकास प्राधिकरणों और सीडीओ स्तर के अधिकारियों में भी बदलाव देखने को मिला है। दीक्षा जैन को कानपुर में एसीईओ की जिम्मेदारी मिली है, जबकि डॉ. अपराजिता सिंह सिनसिनवार को बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी तरह प्रणता ऐश्वर्या, उत्कर्ष द्विवेदी, अभिनव जे जैन और दीक्षा जोशी को अलग-अलग जिलों में सीडीओ और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर तैनात किया गया है। यह फेरबदल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में चुस्ती लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है





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