यूपी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: रिश्वतखोरी और मिलीभगत के आरोप में थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में एक वायरल ऑडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। इस ऑडियो में हिस्ट्रीशीटर महिला और सिपाही के बीच प्राथमिकी से नाम हटाने के बदले रिश्वत लेने की बातचीत उजागर हुई है, जिसके बाद एसएसपी ने सख्त कदम उठाते हुए थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है।
मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र से सामने आए एक चौंकाने वाले मामले ने पूरे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हुई, जिसमें एक महिला हिस्ट्रीशीटर और पुलिस का एक सिपाही प्राथमिकी से नाम हटाने के बदले रुपयों के लेन-देन को लेकर बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस बातचीत के दौरान न केवल थाना प्रभारी का नाम लिया गया, बल्कि दो अन्य पुलिसकर्मियों की संलिप्तता भी साफ तौर पर उजागर हुई। ऑडियो के वायरल होते ही जिले के
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीओ फुगाना यतेंद्र नागर को तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रभारी, हेड कांस्टेबल अनीस और कांस्टेबल नवीन को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़े संकेत के रूप में देखी जा रही है। ऑडियो क्लिप में महिला हिस्ट्रीशीटर संजीदा और सिपाही के बीच हुई बातचीत बेहद हैरान करने वाली है। महिला का आरोप है कि उसने एक मामले में नाम निकलवाने के एवज में पुलिसकर्मियों को कुल दो लाख 85 हजार रुपये की भारी-भरकम राशि दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने उसके बताए गए व्यक्तियों के खिलाफ दबिश दी, जिससे महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ऑडियो में सिपाही यह स्वीकार करते हुए सुना जा सकता है कि उसे थाना प्रभारी के माध्यम से एक लाख 80 हजार रुपये मिलने की जानकारी थी, जबकि महिला का दावा है कि थाना प्रभारी को पूरी रकम के बारे में पता है। संजीदा नाम की यह महिला कुल्हेड़ी गांव की रहने वाली है और उसके खिलाफ हत्या व जानलेवा हमले जैसे गंभीर धाराओं के तहत पहले से ही 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। महिला ने इस ऑडियो के साथ ही अपना एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने चेतावनी दी है कि यदि उसका काम नहीं हुआ, तो वह अपने दिए गए रुपये वापस लेकर रहेगी। पुलिस की इस कार्यप्रणाली की शुरुआत 20 मार्च की उस घटना से हुई, जब पुलिस ने दो बाइक सवार चार स्मैक तस्करों को घेरने का प्रयास किया था। उस दौरान पुलिस ने मेरठ के सिवालखास निवासी रब्बान और बुढ़ाना के जौला गांव के दानिश को 50 लाख रुपये मूल्य की 270 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था, जबकि उनके दो अन्य साथी बिलाल और जाबिर भागने में सफल रहे थे। पुलिस पर आरोप है कि इन्हीं भागे हुए आरोपियों का नाम एफआईआर से हटाने के बदले में रिश्वत की मांग की गई थी। इस पूरे प्रकरण ने न केवल स्थानीय पुलिस की साख को बट्टा लगाया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि किस तरह से अपराधी और पुलिस के बीच सांठगांठ का खेल चलता है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि विभागीय जांच में दोषियों के खिलाफ और भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विभाग के इस फैसले की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है और लोग मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार में शामिल हर उस व्यक्ति पर सख्त कानूनी शिकंजा कसा जाए जो खाकी की आड़ में अपनी जेबें भर रहे हैं
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