यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा: पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर आरएसएस दफ्तर और थानों की रेकी, बड़ी आतंकी साजिश नाकाम

उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जिसमें बाराबंकी और कुशीनगर के युवकों ने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों के साथ मिलकर सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी।
उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने एक अत्यंत गंभीर और खतरनाक आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एटीएस ने गहन जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर बाराबंकी के रहने वाले दानियाल अशरफ और कुशीनगर के कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं और यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार विदेशी ताकतें, विशेष रूप से पाकिस्तान, भारत के युवाओं को अपने जाल में फंसाकर देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल कर रही हैं। इन दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और उन्हें भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमले करने के निर्देश दिए जा रहे थे। यह मामला केवल दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरे और संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है, जिसे नष्ट करना एटीएस की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। इस ऑपरेशन की सफलता यह बताती है कि एटीएस की निगरानी प्रणाली कितनी प्रभावी ढंग से काम कर रही है। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि दानियाल अशरफ ने पंजाब की यात्रा की थी, जिसका उद्देश्य वहां स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( आरएसएस ) के कार्यालयों और विभिन्न पुलिस थानों की रेकी करना था। उसने वहां की संवेदनशील जगहों की तस्वीरें लीं और वीडियो बनाए, जिन्हें उसने तुरंत अपने पाकिस्तानी हैंडलर को भेज दिया। यह रेकी केवल जानकारी जुटाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हमले की तैयारी का हिस्सा थी। एटीएस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि ये आरोपी इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई (ISI) के एजेंटों से जुड़े हुए थे। डिजिटल माध्यमों का यह उपयोग यह दर्शाता है कि आतंकी संगठन अब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर ऑनलाइन भर्ती और ट्रेनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्हें विशेष रूप से उन जगहों को चुनने के लिए कहा गया था जहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो, ताकि हमले का प्रभाव अधिक हो और समाज में डर का माहौल बनाया जा सके। यह पूरी योजना अत्यंत सूक्ष्मता से बनाई गई थी ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचा जा सके। इस साजिश का सबसे डरावना पहलू वह ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जो इन आरोपियों को दी गई थी। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि दानियाल और कृष्णा को पुलिसकर्मियों पर हमले करने और पुलिस थानों पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की विस्तृत ट्रेनिंग ऑनलाइन दी गई थी। उन्हें सिखाया गया था कि कैसे सुरक्षा घेरे को तोड़ा जाए और कैसे कम समय में अधिकतम नुकसान पहुँचाया जाए। एटीएस के अधिकारियों का मानना है कि यह ट्रेनिंग किसी विशेषज्ञ द्वारा दी गई थी, जो हथियारों और विस्फोटकों के उपयोग में निपुण था। इसके अलावा, जांच में यह भी पाया गया कि आरोपियों की नजर केवल पुलिस थानों पर ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील सरकारी ठिकानों पर भी थी। वर्दीधारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचना इस बात का प्रमाण है कि इस हमले का मुख्य लक्ष्य राज्य की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना और सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना था। यह आतंकी मॉड्यूल न केवल हिंसा फैलाना चाहता था, बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे में खौफ पैदा करना चाहता था। वर्तमान में, यूपी एटीएस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कई अन्य युवकों के नाम भी बताए हैं, जो संभवतः इस साजिश का हिस्सा रहे होंगे या जिन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा था। एजेंसी अब उन सभी संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाल रही है ताकि इस पूरे सिंडिकेट का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। यह मामला इस बात की चेतावनी है कि साइबर सुरक्षा और डिजिटल निगरानी कितनी आवश्यक है, क्योंकि दुश्मन अब सीमाओं के पार से बैठकर तकनीक के माध्यम से युवाओं के दिमाग को प्रदूषित कर रहा है। एटीएस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों को आर्थिक मदद कहाँ से मिल रही थी और क्या इस नेटवर्क के तार भारत के अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी साजिश को समय रहते विफल किया जा सके और देश की अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। यह जांच आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासों की ओर ले जा सकती है, जिससे देश के भीतर छिपे स्लीपर सेल्स का भंडाफोड़ होगा.
उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने एक अत्यंत गंभीर और खतरनाक आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एटीएस ने गहन जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर बाराबंकी के रहने वाले दानियाल अशरफ और कुशीनगर के कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं और यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार विदेशी ताकतें, विशेष रूप से पाकिस्तान, भारत के युवाओं को अपने जाल में फंसाकर देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल कर रही हैं। इन दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और उन्हें भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमले करने के निर्देश दिए जा रहे थे। यह मामला केवल दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरे और संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है, जिसे नष्ट करना एटीएस की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। इस ऑपरेशन की सफलता यह बताती है कि एटीएस की निगरानी प्रणाली कितनी प्रभावी ढंग से काम कर रही है। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि दानियाल अशरफ ने पंजाब की यात्रा की थी, जिसका उद्देश्य वहां स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यालयों और विभिन्न पुलिस थानों की रेकी करना था। उसने वहां की संवेदनशील जगहों की तस्वीरें लीं और वीडियो बनाए, जिन्हें उसने तुरंत अपने पाकिस्तानी हैंडलर को भेज दिया। यह रेकी केवल जानकारी जुटाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हमले की तैयारी का हिस्सा थी। एटीएस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि ये आरोपी इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई (ISI) के एजेंटों से जुड़े हुए थे। डिजिटल माध्यमों का यह उपयोग यह दर्शाता है कि आतंकी संगठन अब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर ऑनलाइन भर्ती और ट्रेनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्हें विशेष रूप से उन जगहों को चुनने के लिए कहा गया था जहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो, ताकि हमले का प्रभाव अधिक हो और समाज में डर का माहौल बनाया जा सके। यह पूरी योजना अत्यंत सूक्ष्मता से बनाई गई थी ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचा जा सके। इस साजिश का सबसे डरावना पहलू वह ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जो इन आरोपियों को दी गई थी। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि दानियाल और कृष्णा को पुलिसकर्मियों पर हमले करने और पुलिस थानों पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की विस्तृत ट्रेनिंग ऑनलाइन दी गई थी। उन्हें सिखाया गया था कि कैसे सुरक्षा घेरे को तोड़ा जाए और कैसे कम समय में अधिकतम नुकसान पहुँचाया जाए। एटीएस के अधिकारियों का मानना है कि यह ट्रेनिंग किसी विशेषज्ञ द्वारा दी गई थी, जो हथियारों और विस्फोटकों के उपयोग में निपुण था। इसके अलावा, जांच में यह भी पाया गया कि आरोपियों की नजर केवल पुलिस थानों पर ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील सरकारी ठिकानों पर भी थी। वर्दीधारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचना इस बात का प्रमाण है कि इस हमले का मुख्य लक्ष्य राज्य की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना और सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना था। यह आतंकी मॉड्यूल न केवल हिंसा फैलाना चाहता था, बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे में खौफ पैदा करना चाहता था। वर्तमान में, यूपी एटीएस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कई अन्य युवकों के नाम भी बताए हैं, जो संभवतः इस साजिश का हिस्सा रहे होंगे या जिन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा था। एजेंसी अब उन सभी संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाल रही है ताकि इस पूरे सिंडिकेट का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। यह मामला इस बात की चेतावनी है कि साइबर सुरक्षा और डिजिटल निगरानी कितनी आवश्यक है, क्योंकि दुश्मन अब सीमाओं के पार से बैठकर तकनीक के माध्यम से युवाओं के दिमाग को प्रदूषित कर रहा है। एटीएस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों को आर्थिक मदद कहाँ से मिल रही थी और क्या इस नेटवर्क के तार भारत के अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी साजिश को समय रहते विफल किया जा सके और देश की अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। यह जांच आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासों की ओर ले जा सकती है, जिससे देश के भीतर छिपे स्लीपर सेल्स का भंडाफोड़ होगा
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