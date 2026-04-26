यूपीपीएससी टीईएस परीक्षा 2021: साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित, 4 से 6 मई तक होंगे साक्षात्कार

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने तकनीकी शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा–2021 के चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 4, 5 और 6 मई को होंगे साक्षात्कार।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( यूपीपीएससी ) ने तकनीकी शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा–2021 के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों के साक्षात्कार कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह घोषणा उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और अब अंतिम चयन प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं। आयोग ने साक्षात्कार की तिथियां निर्धारित कर दी हैं, जो 4, 5 और 6 मई को आयोजित किए जाएंगे। यह साक्षात्कार प्रयागराज में आयोजित किए जाएंगे और इसमें विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के पदों के लिए उम्मीदवार शामिल होंगे। साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार, व्याख्याता फार्मेसी के 22 पदों के लिए साक्षात्कार तीनों दिनों – 4, 5 और 6 मई – में होंगे। इसका मतलब है कि फार्मेसी विषय के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए तीन दिनों में से किसी भी दिन बुलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, व्याख्याता टेक्सटाइल टेक्नोलाजी के 36 पदों के लिए साक्षात्कार भी 4 से 6 मई तक निर्धारित किए गए हैं। टेक्सटाइल टेक्नोलाजी के उम्मीदवारों को भी इन तीन दिनों में से किसी भी दिन साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। इसके अलावा, व्याख्याता आर्किटेक्चर के एक पद के लिए साक्षात्कार विशेष रूप से 5 मई को आयोजित किया जाएगा। आर्किटेक्चर विषय के उम्मीदवार केवल 5 मई को ही साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। यह कार्यक्रम उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पूरी करने और निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने का पर्याप्त समय देगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय प्रस्तुत किए गए दावों के आधार पर ही अस्थायी रूप से बुलाया गया है। इसलिए, सभी उम्मीदवारों को अपने सभी शैक्षिक और आरक्षण संबंधी मूल अभिलेख सत्यापन के लिए साथ लाना अनिवार्य है। दस्तावेजों की जांच के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि या असंगति पाए जाने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें और सुनिश्चित करें कि वे सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। आयोग ने यह भी कहा है कि साक्षात्कार की विस्तृत जानकारी, जैसे कि समय और स्थान, आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर जांच करते रहें ताकि उन्हें साक्षात्कार से संबंधित नवीनतम जानकारी मिल सके। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार सभी निर्देशों का पालन करें और समय पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। यूपीपीएससी तकनीकी शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 के माध्यम से राज्य में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परीक्षा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आयोग उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देता है और एक सफल साक्षात्कार प्रक्रिया की उम्मीद करता है.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने तकनीकी शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा–2021 के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों के साक्षात्कार कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह घोषणा उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और अब अंतिम चयन प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं। आयोग ने साक्षात्कार की तिथियां निर्धारित कर दी हैं, जो 4, 5 और 6 मई को आयोजित किए जाएंगे। यह साक्षात्कार प्रयागराज में आयोजित किए जाएंगे और इसमें विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के पदों के लिए उम्मीदवार शामिल होंगे। साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार, व्याख्याता फार्मेसी के 22 पदों के लिए साक्षात्कार तीनों दिनों – 4, 5 और 6 मई – में होंगे। इसका मतलब है कि फार्मेसी विषय के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए तीन दिनों में से किसी भी दिन बुलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, व्याख्याता टेक्सटाइल टेक्नोलाजी के 36 पदों के लिए साक्षात्कार भी 4 से 6 मई तक निर्धारित किए गए हैं। टेक्सटाइल टेक्नोलाजी के उम्मीदवारों को भी इन तीन दिनों में से किसी भी दिन साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। इसके अलावा, व्याख्याता आर्किटेक्चर के एक पद के लिए साक्षात्कार विशेष रूप से 5 मई को आयोजित किया जाएगा। आर्किटेक्चर विषय के उम्मीदवार केवल 5 मई को ही साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। यह कार्यक्रम उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पूरी करने और निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने का पर्याप्त समय देगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय प्रस्तुत किए गए दावों के आधार पर ही अस्थायी रूप से बुलाया गया है। इसलिए, सभी उम्मीदवारों को अपने सभी शैक्षिक और आरक्षण संबंधी मूल अभिलेख सत्यापन के लिए साथ लाना अनिवार्य है। दस्तावेजों की जांच के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि या असंगति पाए जाने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें और सुनिश्चित करें कि वे सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। आयोग ने यह भी कहा है कि साक्षात्कार की विस्तृत जानकारी, जैसे कि समय और स्थान, आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर जांच करते रहें ताकि उन्हें साक्षात्कार से संबंधित नवीनतम जानकारी मिल सके। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार सभी निर्देशों का पालन करें और समय पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। यूपीपीएससी तकनीकी शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 के माध्यम से राज्य में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परीक्षा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आयोग उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देता है और एक सफल साक्षात्कार प्रक्रिया की उम्मीद करता है





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