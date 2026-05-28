यूपी मंत्री ओपी राजभर का प्रेरक कहानी: ट्रैफिक इंस्पेक्टर के थप्पड़ से लेकर कांशीराम जी तक का सफर

उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने एक वीडियो में अपनी प्रेरक कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के थप्पड़ के बाद उन्होंने मन में किया कि वह उससे सैल्यूट करवाएंगे और उसी दिन कांशीराम जी से मिलने का सफर शुरू हुआ। कांशीराम जी ने उन्हें राजनीति का मार्ग दिखाया और 2017 में वह मंत्री बने। बाद में उन्होंने उस इंस्पेक्टर से मिलकर उनका आदर किया।

यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने एक प्रेरक कहानी साझा की जिसमें उन्होंने बताया कि एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के थप्पड़ और कांशीराम जी के साथ उनकी जिंदगी कैसे बदल गई और वे ऑटो चालक से मंत्री बने। एक वीडियो में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए कहा कि वह रात में ऑटो रिक्शा चलाते और दिन में पढ़ाई करते थे। एक बार बनारस के किसी स्थान पर उनके ऑटो में तीन की जगह पाँच सवारी बैठी थी, ओवरलोड के कारण ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उन्हें रोका। जब वह नहीं रुके तो इंस्पेक्टर ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ा और दो-तीन थप्पड़ लगाए। राजभर ने अपनी मजबूरी बताई और इंस्पेक्टर ने उन्हें पुलिस लाइन पर ले जाने को कहा। वहां जाकर इंस्पेक्टर ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन वापस जाते समय राजभर ने मन में कहा कि आज इसने मारा है, लेकिन कल इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर से सैल्यूट करवाना होगा। उसी दिन उनकी भेंट कांशीराम जी से हुई, जिन्होंने उन्हें राजनीति का मार्ग दिखाया। कांशीराम जी की ज्ञान देखर उन्होंने 2017 में मंत्री बनने का सफर शुरू किया। फिर वह बनारस गए और जिलाधिकारी से पूछा कि वह ट्रैफिक इंस्पेक्टर कहां हैं। पता चला कि वह रिटायर हो गए हैं। राजभर ने उनके पता से प्रोटोकॉल भेजा और मंत्री के रूप में उनसे मिलने गए। मिलने पर उन्होंने कहा कि अगर उस दिन थप्पड़ न मारा होता तो वह आज मंत्री न होते और उनके दरवाजे सैल्यूट करने नहीं आते। इस प्रकार एक छोटे से घटनावश उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया.

यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने एक प्रेरक कहानी साझा की जिसमें उन्होंने बताया कि एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के थप्पड़ और कांशीराम जी के साथ उनकी जिंदगी कैसे बदल गई और वे ऑटो चालक से मंत्री बने। एक वीडियो में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए कहा कि वह रात में ऑटो रिक्शा चलाते और दिन में पढ़ाई करते थे। एक बार बनारस के किसी स्थान पर उनके ऑटो में तीन की जगह पाँच सवारी बैठी थी, ओवरलोड के कारण ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उन्हें रोका। जब वह नहीं रुके तो इंस्पेक्टर ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ा और दो-तीन थप्पड़ लगाए। राजभर ने अपनी मजबूरी बताई और इंस्पेक्टर ने उन्हें पुलिस लाइन पर ले जाने को कहा। वहां जाकर इंस्पेक्टर ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन वापस जाते समय राजभर ने मन में कहा कि आज इसने मारा है, लेकिन कल इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर से सैल्यूट करवाना होगा। उसी दिन उनकी भेंट कांशीराम जी से हुई, जिन्होंने उन्हें राजनीति का मार्ग दिखाया। कांशीराम जी की ज्ञान देखर उन्होंने 2017 में मंत्री बनने का सफर शुरू किया। फिर वह बनारस गए और जिलाधिकारी से पूछा कि वह ट्रैफिक इंस्पेक्टर कहां हैं। पता चला कि वह रिटायर हो गए हैं। राजभर ने उनके पता से प्रोटोकॉल भेजा और मंत्री के रूप में उनसे मिलने गए। मिलने पर उन्होंने कहा कि अगर उस दिन थप्पड़ न मारा होता तो वह आज मंत्री न होते और उनके दरवाजे सैल्यूट करने नहीं आते। इस प्रकार एक छोटे से घटनावश उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया





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