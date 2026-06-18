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यूपी में 30 पशुपालकों को मिला एक्सीलेंस अवार्ड, इंटीग्रेटेड पशुपालन पर बढ़ोतरी

कृषि एवं पशुपालन News

यूपी में 30 पशुपालकों को मिला एक्सीलेंस अवार्ड, इंटीग्रेटेड पशुपालन पर बढ़ोतरी
एक्सीलेंस अवार्डपशुपालनयूपी स्माल लाइवस्टाक कान्क्लेव
📆18-06-2026 16:13:00
📰Dainik Jagran
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पशुपालन विभाग ने 'यूपी स्माल लाइवस्टाक कान्क्लेव-2026' के दौरान पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 30 पशुपालकों को एक्सीलेंस अवार्ड दिया। विभाग ने इंटीग्रेड पशुपालन पर कार्ययोजना बनाने का प्रतिबंध दिया और सूकर, बकरी व भेड़ पालन में उद्यमिता विकास के अवसरों पर जोर दिया।

यूपी में पशुपालन के लिए 30 पशुपालकों को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय ' यूपी स्माल लाइवस्टाक कान्क्लेव -2026' में इन पशुपालकों को सम्मानित किया गया। विभाग ने इंटीग्रेटेड पशुपालन पर छोटे पशुओं के एक साथ पालन पर नई कार्ययोजना बनाने की घोषणा की। कान्क्लेव में विशेषज्ञों ने बकरी, भेड़ और सूकर पालन में उद्यमिता विकास के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। सफल पशुपालक ों ने अपनी कहानियां साझा कीं। कार्यक्रम में कई विभागीय अधिकारियों ने भी पुरस्कार Pranot दिए। इसमें लखनऊ, बाराबंकी, आगरा, गाजीपुर, कानपुर सहित कई जिलों के पशुपालक शामिल हैं। पुरस्कृत पशुपालकों में टेज प्रताप रावत, कोमल राधे, चंद्रशेखर सिंह, आशा देवी, आरती देवी, मारिया, नफीस खान, संगीता कुशवाहा, राम राव, सुशील कुमार, प्रदीप कumar, विकास, जितेंद्र, रविंद्र कुमार पाल, विशाल बाल्यान, सचिन सैनी, अशोक कुमार यादव, अजय कुमार पाल, संतोष कुमारी, फारुख खान, संजू, डीके सिंह, बाबी, अमन सिंह, मुनींदर सिंह, राम किशोर, छत्रपाल सिंह, ओम प्रकाश सिंह, आलोक प्रताप सिंह और पूजा जैसे कई व्यक्ति शामिल हैं.

यूपी में पशुपालन के लिए 30 पशुपालकों को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'यूपी स्माल लाइवस्टाक कान्क्लेव-2026' में इन पशुपालकों को सम्मानित किया गया। विभाग ने इंटीग्रेटेड पशुपालन पर छोटे पशुओं के एक साथ पालन पर नई कार्ययोजना बनाने की घोषणा की। कान्क्लेव में विशेषज्ञों ने बकरी, भेड़ और सूकर पालन में उद्यमिता विकास के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। सफल पशुपालकों ने अपनी कहानियां साझा कीं। कार्यक्रम में कई विभागीय अधिकारियों ने भी पुरस्कार Pranot दिए। इसमें लखनऊ, बाराबंकी, आगरा, गाजीपुर, कानपुर सहित कई जिलों के पशुपालक शामिल हैं। पुरस्कृत पशुपालकों में टेज प्रताप रावत, कोमल राधे, चंद्रशेखर सिंह, आशा देवी, आरती देवी, मारिया, नफीस खान, संगीता कुशवाहा, राम राव, सुशील कुमार, प्रदीप कumar, विकास, जितेंद्र, रविंद्र कुमार पाल, विशाल बाल्यान, सचिन सैनी, अशोक कुमार यादव, अजय कुमार पाल, संतोष कुमारी, फारुख खान, संजू, डीके सिंह, बाबी, अमन सिंह, मुनींदर सिंह, राम किशोर, छत्रपाल सिंह, ओम प्रकाश सिंह, आलोक प्रताप सिंह और पूजा जैसे कई व्यक्ति शामिल हैं

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एक्सीलेंस अवार्ड पशुपालन यूपी स्माल लाइवस्टाक कान्क्लेव इंटीग्रेटेड पशुपालन सफल पशुपालक

 

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