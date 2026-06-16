यूपी की गोशालाओं में गोबर गैस प्लांट के लिए सब्सिडी, मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बायोगैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी देगी। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की गोशाला ओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश की प्रत्येक गोशाला में गोबर गैस प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे गोशाला एं न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेंगी बल्कि अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगी। पशुपालन विभाग द्वारा इस योजना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है। सोमवार को विधान भवन स्थित मंत्री के कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में इस योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि गोशाला ओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है और इस कार्य को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अक्टूबर तक गोशाला ओं के निर्माण और अन्य अवस्थापना कार्यों को पूरा कर लिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करें और गोशाला ओं में भूसा, हरा चारा और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। मानसून के मद्देनजर भी सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। योजना के तहत घरों में मिनी बायोगैस प्लांट लगाने पर 30 हजार से 40 हजार रुपये का खर्च आता है, जिसमें से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति बायोगैस प्लांट के साथ चार गोवंशी भी गोद ले सकते हैं। इस योजना के तहत संबंधित व्यक्ति को चार गोवंशी के लिए सालाना 72 हजार रुपये की राशि मिलेगी, साथ ही मनरेगा के तहत शेड बनवाकर देने का भी प्रस्ताव है। गोशाला ओं में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए भी अनुदान की व्यवस्था की जाएगी, हालांकि इसकी राशि पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। निजी व्यक्ति भी गोशाला ओं में बायोगैस प्लांट लगा सकेंगे, जिसके लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने और गोशाला ओं को उत्पादन केंद्र बनाने में सहायक होगी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय स्थापित करने के लिए विधायकों से प्रस्ताव लेकर कार्यवाही की जाए। इसके अलावा, हर ग्राम पंचायत में दुग्ध समिति का गठन किया जाए, ताकि दुग्ध उत्पादन और संग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास मुकेश कुमार मेश्राम, विशेष सचिव पशुधन देवेंद्र पांडेय, पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक वैभव श्रीवास्तव, विशेष सचिव दुग्ध विकास राम सहाय यादव, निदेशक पशुपालन डॉ.
मेमपाल सिंह, निदेशक रोग नियंत्रण डॉ. राजेन्द्र प्रसाद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार का मानना है कि इन प्रयासों से गोशालाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी
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